https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html

Ван И призвал Россию и Китай объединяться

Ван И призвал Россию и Китай объединяться - РИА Новости, 12.11.2024

Ван И призвал Россию и Китай объединяться

Чем сложнее международная ситуация и чем больше вызовов, тем крепче Россия и Китай должны объединяться и защищать общие интересы, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:57

2024-11-12T11:57

2024-11-12T15:41

в мире

китай

россия

пекин

ван и (политик)

сергей шойгу

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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Чем сложнее международная ситуация и чем больше вызовов, тем крепче Россия и Китай должны объединяться и защищать общие интересы, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине. "Чем сложнее международная ситуация и чем больше внешних вызовов, тем крепче две стороны должны объединиться, сотрудничать и защищать общие интересы", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20241112/kitay-1983216175.html

китай

россия

пекин

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Дарья Буймова

в мире, китай, россия, пекин, ван и (политик), сергей шойгу