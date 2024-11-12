Ван И призвал Россию и Китай объединяться
Ван И: чем сложнее ситуация, тем крепче Россия и Китай должны объединяться
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Чем сложнее международная ситуация и чем больше вызовов, тем крепче Россия и Китай должны объединяться и защищать общие интересы, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине.
"Чем сложнее международная ситуация и чем больше внешних вызовов, тем крепче две стороны должны объединиться, сотрудничать и защищать общие интересы", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.