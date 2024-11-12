https://ria.ru/20241112/ispaniya-1983332369.html
В Испании вновь объявили тревогу из-за угрозы наводнения
В Испании вновь объявили тревогу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 12.11.2024
В Испании вновь объявили тревогу из-за угрозы наводнения
Часть территории Испании вновь находятся в состоянии тревоги из-за дождей, ветра, снега и сильных волн, свидетельствуют данные государственного... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:25
2024-11-12T16:25
2024-11-12T16:27
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валенсия (область)
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наводнения в испании
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МАДРИД, 12 ноя - РИА Новости. Часть территории Испании вновь находятся в состоянии тревоги из-за дождей, ветра, снега и сильных волн, свидетельствуют данные государственного метеорологического агентства королевства (AEMET). "Оранжевый уровень (средний — ред.) опасности из-за дождей и/или прибрежных условий объявлен на сегодня на Балеарских островах, в Валенсии и Каталонии", — говорится в сообщении агентства. Таким образом, наиболее уязвимыми автономными сообществами страны являются те, что расположены в районах Средиземноморья. Ожидается, что уровень осадков там достигнет 40 литров в час. Желтое предупреждение об опасности из-за ливней было объявлено в автономном сообществе Мурсия, а в Астуриии и Кастилии и Леоне — из-за снегопадов. Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 220 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
https://ria.ru/20241109/valensiya-1982870735.html
https://ria.ru/20241104/korol_ispanii-1981749631.html
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в мире, испания, валенсия (область), балеарские острова, наводнения в испании
В мире, Испания, Валенсия (область), Балеарские острова, Наводнения в Испании
В Испании вновь объявили тревогу из-за угрозы наводнения
AEMET: часть Испании вновь находится в состоянии тревоги из-за ливней и ветра