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В Испании вновь объявили тревогу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 12.11.2024
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16:25 12.11.2024 (обновлено: 16:27 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/ispaniya-1983332369.html
В Испании вновь объявили тревогу из-за угрозы наводнения
В Испании вновь объявили тревогу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 12.11.2024
В Испании вновь объявили тревогу из-за угрозы наводнения
Часть территории Испании вновь находятся в состоянии тревоги из-за дождей, ветра, снега и сильных волн, свидетельствуют данные государственного... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:25
2024-11-12T16:27
в мире
испания
валенсия (область)
балеарские острова
наводнения в испании
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МАДРИД, 12 ноя - РИА Новости. Часть территории Испании вновь находятся в состоянии тревоги из-за дождей, ветра, снега и сильных волн, свидетельствуют данные государственного метеорологического агентства королевства (AEMET). "Оранжевый уровень (средний — ред.) опасности из-за дождей и/или прибрежных условий объявлен на сегодня на Балеарских островах, в Валенсии и Каталонии", — говорится в сообщении агентства. Таким образом, наиболее уязвимыми автономными сообществами страны являются те, что расположены в районах Средиземноморья. Ожидается, что уровень осадков там достигнет 40 литров в час. Желтое предупреждение об опасности из-за ливней было объявлено в автономном сообществе Мурсия, а в Астуриии и Кастилии и Леоне — из-за снегопадов. Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 220 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
https://ria.ru/20241109/valensiya-1982870735.html
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в мире, испания, валенсия (область), балеарские острова, наводнения в испании
В мире, Испания, Валенсия (область), Балеарские острова, Наводнения в Испании
В Испании вновь объявили тревогу из-за угрозы наводнения

AEMET: часть Испании вновь находится в состоянии тревоги из-за ливней и ветра

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПлощадь мэрии в Валенсии
Площадь мэрии в Валенсии - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Площадь мэрии в Валенсии. Архивное фото
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МАДРИД, 12 ноя - РИА Новости. Часть территории Испании вновь находятся в состоянии тревоги из-за дождей, ветра, снега и сильных волн, свидетельствуют данные государственного метеорологического агентства королевства (AEMET).
"Оранжевый уровень (средний — ред.) опасности из-за дождей и/или прибрежных условий объявлен на сегодня на Балеарских островах, в Валенсии и Каталонии", — говорится в сообщении агентства.
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Таким образом, наиболее уязвимыми автономными сообществами страны являются те, что расположены в районах Средиземноморья. Ожидается, что уровень осадков там достигнет 40 литров в час.
Желтое предупреждение об опасности из-за ливней было объявлено в автономном сообществе Мурсия, а в Астуриии и Кастилии и Леоне — из-за снегопадов.
Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 220 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
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В миреИспанияВаленсия (область)Балеарские островаНаводнения в Испании
 
 
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