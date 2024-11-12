https://ria.ru/20241112/gosduma-1983293034.html

Госдума приняла поправку о монашестве в законе о пропаганде чайлдфри

Госдума приняла поправку о монашестве в законе о пропаганде чайлдфри - РИА Новости, 12.11.2024

Госдума приняла поправку о монашестве в законе о пропаганде чайлдфри

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, исключающую распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия из-под действия закона о... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:25

2024-11-12T14:25

2024-11-12T20:09

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, исключающую распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия из-под действия закона о наказании за пропаганду чайлдфри.Соответствующая поправка была подготовлена ко второму чтению законопроекта о штрафах до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от деторождения. Поправкой устанавливается, что распространение информации, а также совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения, не являются административным правонарушением, если они основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру. Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) ранее рассказала РИА Новости, что поправка о выводе информации о монашестве из-под действия законопроекта о запрете пропаганды отказа от рождения детей разработана правовым управлением Московской патриархии совместно с Советом Федерации, она касается сведений о монашестве, обете безбрачия и целибате, основанных на внутренних установлениях религиозных организаций.

https://ria.ru/20241112/zakon--1983292720.html

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россия, московская патриархия, совет федерации рф, госдума рф, общество