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Госдума приняла поправку о монашестве в законе о пропаганде чайлдфри - РИА Новости, 12.11.2024
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14:25 12.11.2024 (обновлено: 20:09 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/gosduma-1983293034.html
Госдума приняла поправку о монашестве в законе о пропаганде чайлдфри
Госдума приняла поправку о монашестве в законе о пропаганде чайлдфри - РИА Новости, 12.11.2024
Госдума приняла поправку о монашестве в законе о пропаганде чайлдфри
Госдума на пленарном заседании приняла поправку, исключающую распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия из-под действия закона о... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:25
2024-11-12T20:09
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, исключающую распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия из-под действия закона о наказании за пропаганду чайлдфри.Соответствующая поправка была подготовлена ко второму чтению законопроекта о штрафах до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от деторождения. Поправкой устанавливается, что распространение информации, а также совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения, не являются административным правонарушением, если они основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру. Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) ранее рассказала РИА Новости, что поправка о выводе информации о монашестве из-под действия законопроекта о запрете пропаганды отказа от рождения детей разработана правовым управлением Московской патриархии совместно с Советом Федерации, она касается сведений о монашестве, обете безбрачия и целибате, основанных на внутренних установлениях религиозных организаций.
https://ria.ru/20241112/zakon--1983292720.html
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россия, московская патриархия, совет федерации рф, госдума рф, общество
Россия, Московская Патриархия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла поправку о монашестве в законе о пропаганде чайлдфри

ГД приняла поправку о монашестве в законе о наказании за пропаганду чайлдфри

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, исключающую распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия из-под действия закона о наказании за пропаганду чайлдфри.
Соответствующая поправка была подготовлена ко второму чтению законопроекта о штрафах до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от деторождения.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
ГД приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
Вчера, 14:23
Поправкой устанавливается, что распространение информации, а также совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения, не являются административным правонарушением, если они основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру.
Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) ранее рассказала РИА Новости, что поправка о выводе информации о монашестве из-под действия законопроекта о запрете пропаганды отказа от рождения детей разработана правовым управлением Московской патриархии совместно с Советом Федерации, она касается сведений о монашестве, обете безбрачия и целибате, основанных на внутренних установлениях религиозных организаций.
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