https://ria.ru/20241112/gosduma-1983221258.html
В ГД предложат не зачислять детей мигрантов в школы без знания русского
В ГД предложат не зачислять детей мигрантов в школы без знания русского - РИА Новости, 12.11.2024
В ГД предложат не зачислять детей мигрантов в школы без знания русского
В Госдуму внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка, сообщил спикер ГД... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:03
2024-11-12T09:03
2024-11-12T10:52
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме", — сказал он.Кроме обязательного тестирования на знание русского языка и запрета на зачисление при его провале, документ предлагает при поступлении в школы детей мигрантов проводить проверку законности их пребывания в России.Спикер добавил, что Госдума готовит проект постановления с предложениями правительству по решению проблем в сфере миграции, где будет отражен и вышеупомянутый вопрос. Постановление предполагается рассмотреть 20 ноября.Председатель ГД подчеркнул, что депутаты проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены. В постановлении Госдума направит правительству предложения по вопросам трудовой миграции и семьям мигрантов, приезжающих с ними. Депутаты предложат разработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти.Как отметил Володин, завтра на пленарном заседании планируется рассмотреть во втором чтении проект изменений в КоАП об ответственности за нарушения в сфере миграции. С учетом принятия этого законопроекта к концу года будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.Документ предлагает установить для юридических лиц повышенные меры ответственности за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в Россию, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию страны, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в ней, его использование, передачу или сбыт.Согласно законопроекту, совершение этого правонарушения будет наказываться штрафом от пяти до десяти миллионов рублей с конфискацией, а повторное нарушение — от 10 до 60 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241111/ldpr-1982984495.html
https://ria.ru/20241109/putin-1982872533.html
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общество, госдума рф, вячеслав володин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД предложат не зачислять детей мигрантов в школы без знания русского
В ГД внесут проект о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
«
"В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме", — сказал он.
Кроме обязательного тестирования на знание русского языка и запрета на зачисление при его провале, документ предлагает при поступлении в школы детей мигрантов проводить проверку законности их пребывания в России.
Спикер добавил, что Госдума готовит проект постановления с предложениями правительству по решению проблем в сфере миграции, где будет отражен и вышеупомянутый вопрос.
Постановление предполагается рассмотреть 20 ноября.
Председатель ГД подчеркнул, что депутаты проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены. В постановлении Госдума направит правительству предложения по вопросам трудовой миграции и семьям мигрантов, приезжающих с ними. Депутаты предложат разработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти.
Как отметил Володин, завтра на пленарном заседании планируется рассмотреть во втором чтении проект изменений в КоАП об ответственности за нарушения в сфере миграции. С учетом принятия этого законопроекта к концу года будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.
Документ предлагает установить для юридических лиц повышенные меры ответственности за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в Россию, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию страны, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в ней, его использование, передачу или сбыт.
Согласно законопроекту, совершение этого правонарушения будет наказываться штрафом от пяти до десяти миллионов рублей с конфискацией, а повторное нарушение — от 10 до 60 миллионов рублей.