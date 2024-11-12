https://ria.ru/20241112/germaniya-1983261470.html
В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России
В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России - РИА Новости, 12.11.2024
В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал безответственным заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца об ультиматуме в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:36
2024-11-12T12:36
2024-11-12T12:36
в мире
германия
россия
украина
фридрих мерц
константин косачев
дмитрий медведев
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_0:334:2960:1998_1920x0_80_0_0_67b6a5721ce37215a3c3fce1082777b3.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал безответственным заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца об ультиматуме в адрес России."Безответственное заявление кандидата в канцлеры Германии от ХДС Фридриха Мерца: после победы на выборах он, дескать, готов провести телефонный разговор с президентом России и намерен выдвинуть ему ультиматум — прекратить военные действия в течение 24 часов, иначе ФРГ поставит Украине ракеты Taurus и снимет ограничения на применение своего оружия против объектов на всей российской территории", — написал политик.По его словам, такое решение будет означать глубокое вовлечение Германии в конфликт с Россией, поскольку применение ракет Taurus означает прямое участие немецких военных.Он подчеркнул, что Берлину использовать ультиматумы против Москвы не только бесполезно, но и недальновидно, поскольку это может повлиять на отношения стран после конфликта на Украине.Во вторник зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что поставка дальнобойных ракет Киеву и разрешение наносить удары вглубь территории России многократно повышают риск перехода конфликта в "самую опасную стадию".
https://ria.ru/20241112/guardian-1983251113.html
германия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_caebe23f59a216486124ce2ffaaf4b0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, украина, фридрих мерц, константин косачев, дмитрий медведев, хдс/хсс, совет федерации рф
В мире, Германия, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Константин Косачев, Дмитрий Медведев, ХДС/ХСС, Совет Федерации РФ
В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России
Косачев назвал безответственными слова Мерца об ультиматуме в адрес России