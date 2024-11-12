https://ria.ru/20241112/germaniya-1983261470.html

В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России

В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России - РИА Новости, 12.11.2024

В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал безответственным заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца об ультиматуме в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:36

2024-11-12T12:36

2024-11-12T12:36

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал безответственным заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца об ультиматуме в адрес России."Безответственное заявление кандидата в канцлеры Германии от ХДС Фридриха Мерца: после победы на выборах он, дескать, готов провести телефонный разговор с президентом России и намерен выдвинуть ему ультиматум — прекратить военные действия в течение 24 часов, иначе ФРГ поставит Украине ракеты Taurus и снимет ограничения на применение своего оружия против объектов на всей российской территории", — написал политик.По его словам, такое решение будет означать глубокое вовлечение Германии в конфликт с Россией, поскольку применение ракет Taurus означает прямое участие немецких военных.Он подчеркнул, что Берлину использовать ультиматумы против Москвы не только бесполезно, но и недальновидно, поскольку это может повлиять на отношения стран после конфликта на Украине.Во вторник зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что поставка дальнобойных ракет Киеву и разрешение наносить удары вглубь территории России многократно повышают риск перехода конфликта в "самую опасную стадию".

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в мире, германия, россия, украина, фридрих мерц, константин косачев, дмитрий медведев, хдс/хсс, совет федерации рф