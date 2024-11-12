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В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России - РИА Новости, 12.11.2024
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12:36 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983261470.html
В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России
В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России - РИА Новости, 12.11.2024
В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал безответственным заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца об ультиматуме в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:36
2024-11-12T12:36
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал безответственным заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца об ультиматуме в адрес России."Безответственное заявление кандидата в канцлеры Германии от ХДС Фридриха Мерца: после победы на выборах он, дескать, готов провести телефонный разговор с президентом России и намерен выдвинуть ему ультиматум — прекратить военные действия в течение 24 часов, иначе ФРГ поставит Украине ракеты Taurus и снимет ограничения на применение своего оружия против объектов на всей российской территории", — написал политик.По его словам, такое решение будет означать глубокое вовлечение Германии в конфликт с Россией, поскольку применение ракет Taurus означает прямое участие немецких военных.Он подчеркнул, что Берлину использовать ультиматумы против Москвы не только бесполезно, но и недальновидно, поскольку это может повлиять на отношения стран после конфликта на Украине.Во вторник зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что поставка дальнобойных ракет Киеву и разрешение наносить удары вглубь территории России многократно повышают риск перехода конфликта в "самую опасную стадию".
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в мире, германия, россия, украина, фридрих мерц, константин косачев, дмитрий медведев, хдс/хсс, совет федерации рф
В мире, Германия, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Константин Косачев, Дмитрий Медведев, ХДС/ХСС, Совет Федерации РФ
В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России

Косачев назвал безответственными слова Мерца об ультиматуме в адрес России

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал безответственным заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца об ультиматуме в адрес России.
«
"Безответственное заявление кандидата в канцлеры Германии от ХДС Фридриха Мерца: после победы на выборах он, дескать, готов провести телефонный разговор с президентом России и намерен выдвинуть ему ультиматум — прекратить военные действия в течение 24 часов, иначе ФРГ поставит Украине ракеты Taurus и снимет ограничения на применение своего оружия против объектов на всей российской территории", — написал политик.
По его словам, такое решение будет означать глубокое вовлечение Германии в конфликт с Россией, поскольку применение ракет Taurus означает прямое участие немецких военных.
Он подчеркнул, что Берлину использовать ультиматумы против Москвы не только бесполезно, но и недальновидно, поскольку это может повлиять на отношения стран после конфликта на Украине.
Во вторник зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что поставка дальнобойных ракет Киеву и разрешение наносить удары вглубь территории России многократно повышают риск перехода конфликта в "самую опасную стадию".
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В миреГерманияРоссияУкраинаФридрих МерцКонстантин КосачевДмитрий МедведевХДС/ХСССовет Федерации РФ
 
 
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