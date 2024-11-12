https://ria.ru/20241112/gaz-1983357932.html

Покупателям СПГ из США придется просить газ у России, заявил Вучич

Покупателям СПГ из США придется просить газ у России, заявил Вучич - РИА Новости, 12.11.2024

Покупателям СПГ из США придется просить газ у России, заявил Вучич

Странам — потребителям сжиженного природного газа из США придется просить природный газ у России, когда Вашингтон сократит поставки сырья, заявил президент... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:31

2024-11-12T17:31

2024-11-12T19:18

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баку

александр вучич

ильхам алиев

джейхун байрамов

оон

газпром

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БЕЛГРАД, 12 ноя — РИА Новости. Странам — потребителям сжиженного природного газа из США придется просить природный газ у России, когда Вашингтон сократит поставки сырья, заявил президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP29), которая проходит в Баку."Никто в мире не знает, что делать с электроснабжением, потому что через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ. Ведь им самим потребуется — из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей. Тогда все встанем в очередь, и те, кто запрещали российский газ, будут стоять в очереди к Москве и просить: верните нам поставки газа", — отметил он в беседе с журналистами.Главный поставщик газа в Сербию — российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность об экспорте по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки. Как отмечали в республике, газ будет поступать "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы".На весну 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с Москвой. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут четырех миллиардов кубометров в год. Многие страны Европы в 2022-м лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку: отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, еще большую зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказались от поставок, все равно через посредников покупают дороже и будут приобретать российские нефть и газ, добавили там.

https://ria.ru/20241110/moldavija-1982915027.html

https://ria.ru/20241110/kazakhstan-1982899208.html

https://ria.ru/20241021/vuchich-1979218834.html

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