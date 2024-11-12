https://ria.ru/20241112/gaiti-1983409904.html

В США обеспокоены всплеском насилия в Гаити после атаки на самолеты

В США обеспокоены всплеском насилия в Гаити после атаки на самолеты - РИА Новости, 13.11.2024

В США обеспокоены всплеском насилия в Гаити после атаки на самолеты

США обеспокоены всплеском насилия в Гаити на фоне инцидентов с самолетами американских авиакомпаний, попавшими под обстрелы, заявила официальный представитель... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-12T23:43

2024-11-12T23:43

2024-11-13T00:30

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США обеспокоены всплеском насилия в Гаити на фоне инцидентов с самолетами американских авиакомпаний, попавшими под обстрелы, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы, безусловно, обеспокоены ростом насилия... Мы продолжим работать, как вы знаете, есть премьер-министр (Гаити - ред.), который был назначен и признан переходным президентским советом, и поэтому, поэтому мы продолжим работать с ними", - заявила Жан-Пьер журналистам на брифинге.Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines был обстрелян в понедельник при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе в Гаити, пострадал один человек. Позже другая американская авиакомпания - JetBlue - обнаружила повреждения от выстрела на корпусе одного из своих самолетов, летавших в Гаити, сообщили СМИ.Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.Ранее переходный президентский совет Гаити снял с должности премьера страны Гарри Кониля, назначив на его место предпринимателя Аликса Дидье Фис-Эме. По информации СМИ, причиной отставки премьера Кониля стало нарушение полномочий при назначении министра иностранных дел без согласования с президентским советом. При этом Кониль считает свое увольнение незаконным.

https://ria.ru/20241112/gaiti-1983406651.html

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в мире, гаити, сша, карин жан-пьер, jetblue, жовенель моиз