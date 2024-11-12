https://ria.ru/20241112/dzhonson-1983401594.html

Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон

Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон - РИА Новости, 12.11.2024

Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон

Великобритания может направить войска на Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева, заявил бывший премьер-министр... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T21:33

2024-11-12T21:33

2024-11-12T21:58

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Великобритания может направить войска на Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева, заявил бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News."Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину", — приводит канал его слова. Джонсон добавил, что поддержка Киева — это "хорошие инвестиции", поскольку иначе Европе якобы придется столкнуться с еще большей угрозой, в частности, для Грузии и стран Балтии. По его словам, последствия поражения Украины будут ощущаться и в Тихоокеанском регионе, в Южно-Китайском море. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все крупные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Ранее Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он заявлял, что сможет сделать это за один день. При этом в Москве выразили мнение, что проблема слишком сложная для такого простого решения.Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432264.html

https://ria.ru/20241031/dzhonson-1981245383.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, борис джонсон, владимир зеленский, великобритания