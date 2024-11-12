Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон
Джонсон: Британия может направить войска на Украину, если Трамп урежет помощь
© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Великобритания может направить войска на Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева, заявил бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News.
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Джонсон добавил, что поддержка Киева — это "хорошие инвестиции", поскольку иначе Европе якобы придется столкнуться с еще большей угрозой, в частности, для Грузии и стран Балтии. По его словам, последствия поражения Украины будут ощущаться и в Тихоокеанском регионе, в Южно-Китайском море.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все крупные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Ранее Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он заявлял, что сможет сделать это за один день. При этом в Москве выразили мнение, что проблема слишком сложная для такого простого решения.
Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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