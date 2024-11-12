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Мэр Дальнегорска ответил на шутку Стоянова - РИА Новости, 12.11.2024
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12:17 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/dalnegorsk-1983257399.html
Мэр Дальнегорска ответил на шутку Стоянова
Мэр Дальнегорска ответил на шутку Стоянова - РИА Новости, 12.11.2024
Мэр Дальнегорска ответил на шутку Стоянова
Глава Дальнегорского округа Приморья Александр Теребилов, комментируя в своем Telegram-канале шутку актера Юрия Стоянова о якобы украденных мэром Дальнегорска 5 РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:17
2024-11-12T12:17
общество
дальнегорск
махачкала
юрий стоянов
игорь сахута
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Глава Дальнегорского округа Приморья Александр Теребилов, комментируя в своем Telegram-канале шутку актера Юрия Стоянова о якобы украденных мэром Дальнегорска 5 миллионах рублей, пожалел, что сценаристы не посмотрели на карту страны, и подчеркнул, что история города требует уважения. В одном из выпусков юмористической программы "100янов" Юрий Стоянов сыграл роль ведущего программы новостей, в которой рассказали о том, что мэр Дальнегорска якобы украл из местного бюджета 5 миллионов рублей. Стоянов в ответ пошутил: "А мог бы 25, как мэр Ближнегорска, так что это хорошая новость". "Между фантастикой и реальностью — все-таки большая разница. Как и между острой сатирой и пошлым юмором, гротеском и похабщиной. Жаль, что сценаристы этого ролика не посмотрели на карту страны, выбирая названия городов для юмористического сюжета. Или им было попросту безразлично? Они же не стали высмеивать свою родную Махачкалу, откуда они родом", - написал Теребилов. Там же он опубликовал видео из выпуска передачи "100янов" с этой шуткой. Мэр отметил, что Ближнегорска не существует, а Дальнегорск — город хоть и далекий от столицы, но "реальный, с настоящими людьми и историей, требующей к себе уважения". Предыдущий мэр Дальнегорска Игорь Сахута в декабре 2019 года был осужден на 4 года условно за злоупотребление должностными полномочиями. Также суд удовлетворил гражданский иск к Сахуте на сумму порядка 30 миллионов рублей. Возбужденное в 2016 году дело касалось злоупотребления полномочиями в администрации Дальнегорска при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, тогда ущерб оценили в 22 миллиона рублей. В 2020 году суд арестовал имущество Сахуты до возмещения им нанесенного ущерба в 30 миллионов рублей, сообщала прокуратура.
https://ria.ru/20241110/kareliya-1982975048.html
https://ria.ru/20190529/1555053377.html
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общество, дальнегорск, махачкала, юрий стоянов, игорь сахута
Общество, Дальнегорск, Махачкала, Юрий Стоянов, Игорь Сахута
Мэр Дальнегорска ответил на шутку Стоянова

Мэр Дальнегорска Теребилов пожалел, что сценаристы "100янов" не посмотрели карту

© Фото : Александр Теребилов/TelegramГлава Дальнегорского округа Приморья Александр Теребилов
Глава Дальнегорского округа Приморья Александр Теребилов - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Александр Теребилов/Telegram
Глава Дальнегорского округа Приморья Александр Теребилов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Глава Дальнегорского округа Приморья Александр Теребилов, комментируя в своем Telegram-канале шутку актера Юрия Стоянова о якобы украденных мэром Дальнегорска 5 миллионах рублей, пожалел, что сценаристы не посмотрели на карту страны, и подчеркнул, что история города требует уважения.
В одном из выпусков юмористической программы "100янов" Юрий Стоянов сыграл роль ведущего программы новостей, в которой рассказали о том, что мэр Дальнегорска якобы украл из местного бюджета 5 миллионов рублей. Стоянов в ответ пошутил: "А мог бы 25, как мэр Ближнегорска, так что это хорошая новость".
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"Между фантастикой и реальностью — все-таки большая разница. Как и между острой сатирой и пошлым юмором, гротеском и похабщиной. Жаль, что сценаристы этого ролика не посмотрели на карту страны, выбирая названия городов для юмористического сюжета. Или им было попросту безразлично? Они же не стали высмеивать свою родную Махачкалу, откуда они родом", - написал Теребилов.
Там же он опубликовал видео из выпуска передачи "100янов" с этой шуткой.
Мэр отметил, что Ближнегорска не существует, а Дальнегорск — город хоть и далекий от столицы, но "реальный, с настоящими людьми и историей, требующей к себе уважения".
Предыдущий мэр Дальнегорска Игорь Сахута в декабре 2019 года был осужден на 4 года условно за злоупотребление должностными полномочиями. Также суд удовлетворил гражданский иск к Сахуте на сумму порядка 30 миллионов рублей. Возбужденное в 2016 году дело касалось злоупотребления полномочиями в администрации Дальнегорска при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, тогда ущерб оценили в 22 миллиона рублей. В 2020 году суд арестовал имущество Сахуты до возмещения им нанесенного ущерба в 30 миллионов рублей, сообщала прокуратура.
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