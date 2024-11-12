https://ria.ru/20241112/dagestan-1983362814.html
Сына экс-главы района Дагестана внесли в перечень террористов
Сына экс-главы района Дагестана внесли в перечень террористов - РИА Новости, 12.11.2024
Сына экс-главы района Дагестана внесли в перечень террористов
Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Оман Омаров*, уничтоженный при нападении на православные храмы в июне в Дербенте и Махачкале, внесен в перечень... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:40
2024-11-12T17:40
2024-11-12T18:04
дербент
происшествия
сергокалинский район
махачкала
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Оман Омаров*, уничтоженный при нападении на православные храмы в июне в Дербенте и Махачкале, внесен в перечень террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, были ликвидированы 42-летний Далгат Даудов*, 32-летний Амбусамад Амадзиев*, а также 31-летний сын бывшего главы Серокалинского района Магомеда Омарова - Осман*. Кроме того, по данным СМИ, одним из ликвидированных мог быть боец ММА Гаджимурад Кагиров*."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... физические лица... Омаров Осман Магомедович*, 11.05.1993 г.р. , с. Сергокала Сергокалинского района республики Дагестан", - говорится в перечне.Кроме него в перечень также внесены Амадзиев Абдусамад Амадзиевич*, Даудов Далгат Магомедович* и Кагиров Гаджимурад Абдулхаликович*.Магомед Омаров и его супруга находятся под арестом. По версии следствия, в 2014 году женщина фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада. Этим она "допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей".Омаров, по версии следствия, с июля 2016 по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные средства на общую сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с гендиректором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241112/delo-1983305543.html
https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html
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дербент, происшествия, сергокалинский район, махачкала, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), республика дагестан, россия
Дербент, Происшествия, Сергокалинский район, Махачкала, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Республика Дагестан, Россия
Сына экс-главы района Дагестана внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес сына экс-главы Сергокалинского района в список террористов
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Оман Омаров*, уничтоженный при нападении на православные храмы в июне в Дербенте и Махачкале, внесен в перечень террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга
.
В Дербенте
и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, были ликвидированы 42-летний Далгат Даудов*, 32-летний Амбусамад Амадзиев*, а также 31-летний сын бывшего главы Серокалинского района Магомеда Омарова - Осман*. Кроме того, по данным СМИ, одним из ликвидированных мог быть боец ММА Гаджимурад Кагиров*.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... физические лица... Омаров Осман Магомедович*, 11.05.1993 г.р. , с. Сергокала Сергокалинского района республики Дагестан", - говорится в перечне.
Кроме него в перечень также внесены Амадзиев Абдусамад Амадзиевич*, Даудов Далгат Магомедович* и Кагиров Гаджимурад Абдулхаликович*.
Магомед Омаров и его супруга находятся под арестом. По версии следствия, в 2014 году женщина фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада. Этим она "допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей".
Омаров, по версии следствия, с июля 2016 по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные средства на общую сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с гендиректором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.