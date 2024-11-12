https://ria.ru/20241112/chayldfri-1983290216.html
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 12.11.2024
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете пропагандировать отказ от рождения детей — идеологию чайлдфри. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:19
2024-11-12T14:19
2024-11-12T15:13
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вячеслав володин
валентина матвиенко
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете пропагандировать отказ от рождения детей — идеологию чайлдфри.Авторы документа — спикеры нижней и верхней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также другие депутаты и сенаторы. Законом предлагается установить, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг для выявления публикаций, пропагандирующих отказ от рождения детей. При этом популяризация идеологии чайлдфри станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.Кроме того, если подобная пропаганда содержится в фильме, то на него не выдадут прокатное удостоверение.Согласно документу, органы власти также должны будут принимать меры по защите детей от такой информации.Что касается СМИ, в законе прописано, что реклама не должна содержать пропаганду отказа от деторождения либо ее демонстрацию.Штрафы за пропаганду чайлдфриДепутаты также приняли во втором и третьем чтениях законопроект о наказании за пропаганду идеологии чайлдфри. Для граждан они составят от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.Если нарушение произошло в СМИ или интернете, граждан оштрафуют на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, юрлиц — от одного до четырех миллионов рублей.Пропаганда среди несовершеннолетних повлечет штраф от 100 до 200 тысяч для гражданина, от 200 до 400 тысяч — для должностного лица, от одного до двух миллионов — для юрлица. При этом если при нарушении использовались СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан — от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от двух до пяти миллионов рублей.Пропаганда идеологии чайлдфри иностранцами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из России.Поправка о монашествеКроме того, Госдума приняла поправку, согласно которой распространение информации, а также совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения не считается административным правонарушением. Уточняется, что эти тезисы должны быть основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру.Как сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, верхняя палата парламента намерена рассмотреть законопроект 20 ноября.
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общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете пропагандировать отказ от рождения детей — идеологию чайлдфри.
Авторы документа — спикеры нижней и верхней палат парламента Вячеслав Володин
и Валентина Матвиенко
, а также другие депутаты и сенаторы.
Законом предлагается установить, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг для выявления публикаций, пропагандирующих отказ от рождения детей. При этом популяризация идеологии чайлдфри станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора
.
Кроме того, если подобная пропаганда содержится в фильме, то на него не выдадут прокатное удостоверение.
Согласно документу, органы власти также должны будут принимать меры по защите детей от такой информации.
Что касается СМИ, в законе прописано, что реклама не должна содержать пропаганду отказа от деторождения либо ее демонстрацию.
Штрафы за пропаганду чайлдфри
Депутаты также приняли во втором и третьем чтениях законопроект о наказании за пропаганду идеологии чайлдфри.
Для граждан они составят от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.
Если нарушение произошло в СМИ или интернете, граждан оштрафуют на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, юрлиц — от одного до четырех миллионов рублей.
Пропаганда среди несовершеннолетних повлечет штраф от 100 до 200 тысяч для гражданина, от 200 до 400 тысяч — для должностного лица, от одного до двух миллионов — для юрлица. При этом если при нарушении использовались СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан — от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от двух до пяти миллионов рублей.
Пропаганда идеологии чайлдфри иностранцами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из России
.
Кроме того, Госдума приняла поправку, согласно которой распространение информации, а также совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения не считается административным правонарушением. Уточняется, что эти тезисы должны быть основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру.
Как сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас
, верхняя палата парламента намерена рассмотреть законопроект 20 ноября.