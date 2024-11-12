Совфед намерен рассмотреть закон о запрете пропаганды чайлдфри 20 ноября
Клишас: СФ планирует 20 ноября рассмотреть закон о запрете пропаганды чайлдфри
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Совфед намерен 20 ноября рассмотреть закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри), сенаторы его поддержат, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
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Клишас утвердительно ответил на вопрос о рассмотрении сенаторами закона 20 ноября и о поддержке его парламентариями.
Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, он защищает россиян от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления.
Законом предлагается установить, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления информации, пропагандирующей отказа от рождения детей. При этом, распространение пропаганды чайлдфри станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
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Также добавляется, что прокатное удостоверение на фильм не предоставляется в случаях, если фильм содержит пропаганду отказа от деторождения.
Законом устанавливается, что органы государственной власти РФ должны будут принимать меры по защите ребенка от такой информации, как пропаганда чайлдфри, так как законом также предлагается отнести к информации, запрещенной для распространения среди детей, пропаганду отказа от деторождения.
Также депутаты Госдумы приняли закон, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей. Теперь документ будет направлен в Совет Федерации для рассмотрения сенаторами.