https://ria.ru/20241112/bpla-1983209484.html

Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ на правом берегу в Херсонской области

Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ на правом берегу в Херсонской области - РИА Новости, 12.11.2024

Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ на правом берегу в Херсонской области

Расчет FPV-дронов разведчиков-десантников группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил личный состав украинской армии во время ротации и наблюдательный пункт... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T05:03

2024-11-12T05:03

2024-11-12T08:56

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 ноя - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведчиков-десантников группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил личный состав украинской армии во время ротации и наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили на правом берегу Днепра в одном из населенных пунктов проведение ротации личного состава ВСУ. Также в поле неподалеку был обнаружен наблюдательный пункт украинской армии. Помощник умело скорректировал работу оператора FPV по заходу на цели и зафиксировал попадание FPV-дронов по зданию с личным составом ВСУ и наблюдательному пункту", - сообщили в военном ведомстве. Расчет работает парой: первый номер готовит ударный дрон к запуску, второй в это время производит разведку и поиск цели. Запустив FPV-дрон, второй номер корректирует полет беспилотников для точного наведения на цель. Подразделения БПЛА отдельного разведывательного батальона гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными дронами на каховском направлении в Херсонской области. Кроме того, разведывательные подразделения ВДВ с помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра в Херсонской области, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и наведение FPV-дронов на цели противника.

https://ria.ru/20240813/drony-1965856920.html

https://ria.ru/20241025/minoborony-1980153466.html

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Расчет FPV-дронов разведчиков уничтожил живую силу ВСУ в Херсонской области Расчет FPV-дронов разведчиков-десантников группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил личный состав украинской армии на ротации и наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. 2024-11-12T05:03 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире