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Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ на правом берегу в Херсонской области - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 12.11.2024 (обновлено: 08:56 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/bpla-1983209484.html
Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ на правом берегу в Херсонской области
Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ на правом берегу в Херсонской области - РИА Новости, 12.11.2024
Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ на правом берегу в Херсонской области
Расчет FPV-дронов разведчиков-десантников группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил личный состав украинской армии во время ротации и наблюдательный пункт... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T05:03
2024-11-12T08:56
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 ноя - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведчиков-десантников группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил личный состав украинской армии во время ротации и наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили на правом берегу Днепра в одном из населенных пунктов проведение ротации личного состава ВСУ. Также в поле неподалеку был обнаружен наблюдательный пункт украинской армии. Помощник умело скорректировал работу оператора FPV по заходу на цели и зафиксировал попадание FPV-дронов по зданию с личным составом ВСУ и наблюдательному пункту", - сообщили в военном ведомстве. Расчет работает парой: первый номер готовит ударный дрон к запуску, второй в это время производит разведку и поиск цели. Запустив FPV-дрон, второй номер корректирует полет беспилотников для точного наведения на цель. Подразделения БПЛА отдельного разведывательного батальона гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными дронами на каховском направлении в Херсонской области. Кроме того, разведывательные подразделения ВДВ с помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра в Херсонской области, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и наведение FPV-дронов на цели противника.
https://ria.ru/20240813/drony-1965856920.html
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Расчет FPV-дронов разведчиков уничтожил живую силу ВСУ в Херсонской области
Расчет FPV-дронов разведчиков-десантников группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил личный состав украинской армии на ротации и наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. 
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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире
Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ на правом берегу в Херсонской области

FPV-дроны "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на правом берегу в Херсонской области

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 ноя - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведчиков-десантников группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил личный состав украинской армии во время ротации и наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«
"Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили на правом берегу Днепра в одном из населенных пунктов проведение ротации личного состава ВСУ. Также в поле неподалеку был обнаружен наблюдательный пункт украинской армии. Помощник умело скорректировал работу оператора FPV по заходу на цели и зафиксировал попадание FPV-дронов по зданию с личным составом ВСУ и наблюдательному пункту", - сообщили в военном ведомстве.
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Расчет работает парой: первый номер готовит ударный дрон к запуску, второй в это время производит разведку и поиск цели. Запустив FPV-дрон, второй номер корректирует полет беспилотников для точного наведения на цель.
Подразделения БПЛА отдельного разведывательного батальона гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными дронами на каховском направлении в Херсонской области.
Кроме того, разведывательные подразделения ВДВ с помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра в Херсонской области, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и наведение FPV-дронов на цели противника.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВ мире
 
 
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