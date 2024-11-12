https://ria.ru/20241112/borrel-1983408566.html

Боррель: у ЕС нет времени на выстраивание новой архитектуры безопасности

Боррель: у ЕС нет времени на выстраивание новой архитектуры безопасности - РИА Новости, 12.11.2024

Боррель: у ЕС нет времени на выстраивание новой архитектуры безопасности

У ЕС нет времени на выстраивание новой архитектуры безопасности в Европе на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США и критической ситуации на... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T23:22

2024-11-12T23:22

2024-11-12T23:22

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. У ЕС нет времени на выстраивание новой архитектуры безопасности в Европе на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США и критической ситуации на фронте Украины, страны союза должны продолжать поддерживать Киев, уверен глава евродипломатии Жозеп Боррель. Уходящий в конце ноября с поста верховного представителя ЕС Боррель посетил в последние дни Киев и Варшаву для обсуждения продолжения поддержки Украины на фоне неопределенности планов новой американской администрации победившего на выборах в США Дональда Трампа и заявил, что Евросоюзу необходимо принципиально решить, будет ли он продолжать помогать Киеву "при любом возможном сценарии". "Речь не идет о выстраивании новой структуры (безопасности в Европе – ред.). Это заняло бы слишком много времени, а у нас его не так много. Мы можем использовать те средства, что у нас есть (для продолжения поддержки Украины – ред.)", - сказал он в Варшаве, отвечая на вопрос журналистов о том, какой он видит новую архитектуру безопасности в Европе в контексте новых трансатлантических отношений и текущей ситуации на Украине. Боррель также признал, что "Украина нуждается в поддержке в этот критический момент… на поле боя критическая ситуация, и Россия продолжает наступать". Глава евродипломатии добавил, что поэтому необходимо "использовать политическую волю, чтобы имеющаяся система работала, поскольку у нас нет времени на построение другой системы". В апреле этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС начать работу над будущей архитектурой безопасности союза при сохранении компетенций стран-членов в области обороны. При этом она выражала мнение, что и институты ЕС могут сыграть в этом роль. Позднее Фон дер Ляйен заявила, что во второй срок на посту главы Еврокомиссии намерена превратить ЕС из торгового союза в оборонный. При этом сам Боррель в начале 2022 года заявлял, что европейскую структуру безопасности стоит пересматривать, но надо менять повестку переговоров и увеличивать число их участников. Он подчеркивал, что с 70-х годов прошлого века "многое изменилось, в том числе то, что касается архитектуры безопасности Европы, к примеру, СССР более не существует". В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января 2022 года на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. США и НАТО 26 января 2022 года передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20241112/borrel-1983403889.html

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