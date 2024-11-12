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В Старой Руссе построят модульный бассейн - РИА Новости, 12.11.2024
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18:28 12.11.2024 (обновлено: 19:40 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/basseyn-1983376214.html
В Старой Руссе построят модульный бассейн
В Старой Руссе построят модульный бассейн - РИА Новости, 12.11.2024
В Старой Руссе построят модульный бассейн
Планируется строительство модульного бассейна в городе Старая Русса в 2027 году при поддержке Минспорта РФ, рассказал губернатор Новгородской области Андрей... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:28
2024-11-12T19:40
старая русса
андрей никитин (политик)
михаил дегтярев
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Планируется строительство модульного бассейна в городе Старая Русса в 2027 году при поддержке Минспорта РФ, рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на встрече в Великом Новгороде Никитин рассказал министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву о развитии спорта в области. По словам губернатора, регион входит в тридцатку субъектов страны по реализации комплекса ГТО. В планах – увеличить долю занятых спортом жителей с 60% до 70% к 2030 году. "Планируем при поддержке Минспорта строительство модульного бассейна в Старой Руссе в 2027 году. Благодарю также за новую федеральную программу по капитальному ремонту спортивных объектов. В 2026 году, в рамках программы, планируем капитально отремонтировать Ледовую арену в Великом Новгороде, а в 2027 году – бассейн в Пестове", – приводит пресс-служба слова Никитина. Он добавил, что в 2026 году в Державинском микрорайоне Великого Новгорода будет построен ФОК с универсальным игровым залом за счет областного бюджета. "Не все регионы самостоятельно строят спортивные объекты – хороший курс. По строительству центра единоборств подскажем хорошие механизмы. Впервые за много лет федеральный бюджет направит в регионы средства на капремонты спортивных объектов, благодаря решению Президента. Будем вас в этом вопросе поддерживать", – приводит пресс-служба слова Дегтярева. С 2017 года в Новгородской области введено в эксплуатацию более 70 новых спортивных объектов – это физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки ГТО, спортивные стадионы и спортивные площадки.
https://rsport.ria.ru/20240918/gimnastika-1973519943.html
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старая русса, андрей никитин (политик), михаил дегтярев, новгородская область
Старая Русса, Андрей Никитин (политик), Михаил Дегтярев, Новгородская область

В Старой Руссе построят модульный бассейн

© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской областиМинистр спорта РФ Михаил Дягтерев и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи
Министр спорта РФ Михаил Дягтерев и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области
Министр спорта РФ Михаил Дягтерев и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Планируется строительство модульного бассейна в городе Старая Русса в 2027 году при поддержке Минспорта РФ, рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на встрече в Великом Новгороде Никитин рассказал министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву о развитии спорта в области. По словам губернатора, регион входит в тридцатку субъектов страны по реализации комплекса ГТО. В планах – увеличить долю занятых спортом жителей с 60% до 70% к 2030 году.
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"Планируем при поддержке Минспорта строительство модульного бассейна в Старой Руссе в 2027 году. Благодарю также за новую федеральную программу по капитальному ремонту спортивных объектов. В 2026 году, в рамках программы, планируем капитально отремонтировать Ледовую арену в Великом Новгороде, а в 2027 году – бассейн в Пестове", – приводит пресс-служба слова Никитина.
Он добавил, что в 2026 году в Державинском микрорайоне Великого Новгорода будет построен ФОК с универсальным игровым залом за счет областного бюджета.
"Не все регионы самостоятельно строят спортивные объекты – хороший курс. По строительству центра единоборств подскажем хорошие механизмы. Впервые за много лет федеральный бюджет направит в регионы средства на капремонты спортивных объектов, благодаря решению Президента. Будем вас в этом вопросе поддерживать", – приводит пресс-служба слова Дегтярева.
С 2017 года в Новгородской области введено в эксплуатацию более 70 новых спортивных объектов – это физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки ГТО, спортивные стадионы и спортивные площадки.
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Старая РуссаАндрей Никитин (политик)Михаил ДегтяревНовгородская область
 
 
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