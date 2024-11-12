https://ria.ru/20241112/audit-1983310039.html

Депутат Рады сделал заявление о Зеленском

Депутат Рады сделал заявление о Зеленском - РИА Новости, 12.11.2024

Депутат Рады сделал заявление о Зеленском

Зеленский и его окружение не хотят, чтобы состоялась проверка потраченных Украиной западных денег, заявил на своем YouTube-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:26

2024-11-12T15:26

2024-11-12T15:26

специальная военная операция на украине

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александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зеленский и его окружение не хотят, чтобы состоялась проверка потраченных Украиной западных денег, заявил на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Больше всего Зеленский с Ермаком и их шестерками не хотят, чтобы начался аудит", - сказал Дубинский.Он отметил, что завершение СВО станет "смертельным" для Зеленского, ведь его источник западных денег, которые он и его окружение присваивают себе, иссякнет, а аудит продемонстрирует весь масштаб воровства. Поэтому он постарается приложить все усилия, чтобы помешать Трампу остановить конфликт, вплоть до использования сфабрикованных материалов, считает парламентарий.Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).

https://ria.ru/20241112/tramp-1983258292.html

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в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины