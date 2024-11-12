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Депутат Рады сделал заявление о Зеленском - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/audit-1983310039.html
Депутат Рады сделал заявление о Зеленском
Депутат Рады сделал заявление о Зеленском - РИА Новости, 12.11.2024
Депутат Рады сделал заявление о Зеленском
Зеленский и его окружение не хотят, чтобы состоялась проверка потраченных Украиной западных денег, заявил на своем YouTube-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:26
2024-11-12T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зеленский и его окружение не хотят, чтобы состоялась проверка потраченных Украиной западных денег, заявил на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Больше всего Зеленский с Ермаком и их шестерками не хотят, чтобы начался аудит", - сказал Дубинский.Он отметил, что завершение СВО станет "смертельным" для Зеленского, ведь его источник западных денег, которые он и его окружение присваивают себе, иссякнет, а аудит продемонстрирует весь масштаб воровства. Поэтому он постарается приложить все усилия, чтобы помешать Трампу остановить конфликт, вплоть до использования сфабрикованных материалов, считает парламентарий.Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
https://ria.ru/20241112/tramp-1983258292.html
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983093651.html
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в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
Депутат Рады сделал заявление о Зеленском

Дубинский: Зеленский боится аудита после окончания СВО

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зеленский и его окружение не хотят, чтобы состоялась проверка потраченных Украиной западных денег, заявил на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Больше всего Зеленский с Ермаком и их шестерками не хотят, чтобы начался аудит", - сказал Дубинский.
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Он отметил, что завершение СВО станет "смертельным" для Зеленского, ведь его источник западных денег, которые он и его окружение присваивают себе, иссякнет, а аудит продемонстрирует весь масштаб воровства. Поэтому он постарается приложить все усилия, чтобы помешать Трампу остановить конфликт, вплоть до использования сфабрикованных материалов, считает парламентарий.
Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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