https://ria.ru/20241112/ataka-1983407696.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.11.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T23:04
2024-11-12T23:04
2024-11-12T23:04
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он в своём Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области заявил об опасности атаки беспилотников