https://ria.ru/20241111/vov-1983196265.html

В Петергофе при реставрации собора нашли снаряд времен ВОВ

В Петергофе при реставрации собора нашли снаряд времен ВОВ - РИА Новости, 11.11.2024

В Петергофе при реставрации собора нашли снаряд времен ВОВ

Неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при реставрации собора Петра и Павла в Петергофе, сообщил комитет по государственному... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T22:13

2024-11-11T22:13

2024-11-11T22:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при реставрации собора Петра и Павла в Петергофе, сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП). "При реставрации собора Петра и Павла в Петергофе обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Неразорвавшийся снаряд реставраторы нашли сегодня внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма. На место были вызваны подразделения полиции, МЧС и Росгвардии", – говорится в сообщении. Отмечается, что к настоящему времени снаряд обезврежен. Собор построен в период с 1894 по 1905 годы. Основными мотивами для фасада послужили формы церквей XVI – XVII веков Москвы и Ярославля. По одной из версий, Александр III лично определил место строительства около Царицынского (Ольгина) пруда и утвердил проект храма, разработанный Николаем Султановым. Возведение храма велось под руководством архитектора Василия Косякова. В 1938 году собор был закрыт. Как и другие памятники Петергофа, собор сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. После войны храм использовался под склад тары. В 1974-1989 годы велись восстановительные работы под руководством архитектора-реставратора Е.П. Севастьянова. В 1989 году собор был возвращен церкви. Реставрация фасадов собора поэтапно проводится КГИОП за счет бюджета Санкт-Петербурга с 2013 года. Полностью завершить работы планируется в 2026 году.

https://ria.ru/20241106/oligarkhi-1982017912.html

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петергоф

санкт-петербург

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петергоф, санкт-петербург, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), кгиоп, россия