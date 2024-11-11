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В Киеве предположили, когда начнутся переговоры с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
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17:01 11.11.2024 (обновлено: 17:11 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983140392.html
В Киеве предположили, когда начнутся переговоры с Россией
В Киеве предположили, когда начнутся переговоры с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
В Киеве предположили, когда начнутся переговоры с Россией
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube назвал 21 января возможной датой начала переговоров между Киевом и Москвой. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:01
2024-11-11T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
олег соскин
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube назвал 21 января возможной датой начала переговоров между Киевом и Москвой."21 января. &lt;…&gt; В этот день они должны сесть уже, представитель Украины и России", — считает он.При этом, по его мнению, прямо перед началом переговоров, 20 января, будет проведена инаугурация нового президента Украины.Соскин считает, что Зеленский уйдет в отставку примерно 22 декабря, ссылаясь на видеоролик сына Дональда Трампа в соцсетях.Парламентские выборы на Украине должны были пройти в 2023 году. Однако Киев отложил их на неопределенное время, мотивируя это тем, что в стране действует военное положение. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.Выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241111/zelenskiy-1982993990.html
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в мире, украина, киев, россия, олег соскин, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, youtube
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Олег Соскин, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, YouTube
В Киеве предположили, когда начнутся переговоры с Россией

Соскин: переговоры России и Украины могут начаться 21 января

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube назвал 21 января возможной датой начала переговоров между Киевом и Москвой.
"21 января. <…> В этот день они должны сесть уже, представитель Украины и России", — считает он.
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При этом, по его мнению, прямо перед началом переговоров, 20 января, будет проведена инаугурация нового президента Украины.
Соскин считает, что Зеленский уйдет в отставку примерно 22 декабря, ссылаясь на видеоролик сына Дональда Трампа в соцсетях.
Парламентские выборы на Украине должны были пройти в 2023 году. Однако Киев отложил их на неопределенное время, мотивируя это тем, что в стране действует военное положение. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Инаугурация пройдет 20 января.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияОлег СоскинДональд ТрампВыборы президента США — 2024YouTube
 
 
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