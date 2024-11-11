https://ria.ru/20241111/ukraina-1983140392.html

В Киеве предположили, когда начнутся переговоры с Россией

В Киеве предположили, когда начнутся переговоры с Россией - РИА Новости, 11.11.2024

В Киеве предположили, когда начнутся переговоры с Россией

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube назвал 21 января возможной датой начала переговоров между Киевом и Москвой. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:01

2024-11-11T17:01

2024-11-11T17:11

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube назвал 21 января возможной датой начала переговоров между Киевом и Москвой."21 января. <…> В этот день они должны сесть уже, представитель Украины и России", — считает он.При этом, по его мнению, прямо перед началом переговоров, 20 января, будет проведена инаугурация нового президента Украины.Соскин считает, что Зеленский уйдет в отставку примерно 22 декабря, ссылаясь на видеоролик сына Дональда Трампа в соцсетях.Парламентские выборы на Украине должны были пройти в 2023 году. Однако Киев отложил их на неопределенное время, мотивируя это тем, что в стране действует военное положение. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.Выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241111/zelenskiy-1982993990.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983093651.html

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