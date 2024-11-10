https://ria.ru/20241110/tramp-1982920827.html

Сын Трампа поднял на смех Зеленского

Сын Трампа поднял на смех Зеленского - РИА Новости, 11.11.2024

Сын Трампа поднял на смех Зеленского

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший выложил в соцсети Instagram* видеоролик, в котором говорится, что Владимир Зеленский скоро лишится... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-10T13:09

2024-11-10T13:09

2024-11-11T00:10

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владимир зеленский

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дональд трамп-младший

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший выложил в соцсети Instagram* видеоролик, в котором говорится, что Владимир Зеленский скоро лишится финансирования.На опубликованном видео изображена встреча Трампа и Зеленского. Камера постепенно фокусируется на лице главы киевского режима, после чего на него начинают сыпаться доллары.Поверх видеоролика стоит надпись: "Тебе осталось 38 дней до того, как ты лишишься своего пособия".Вероятно, Трамп-младший имел в виду 17 декабря, когда выборщики от каждого штата будут голосовать за кандидатов в президенты.Выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дональд трамп-младший