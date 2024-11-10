https://ria.ru/20241110/tramp-1982920827.html
Сын Трампа поднял на смех Зеленского
Сын Трампа поднял на смех Зеленского - РИА Новости, 11.11.2024
Сын Трампа поднял на смех Зеленского
Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший выложил в соцсети Instagram* видеоролик, в котором говорится, что Владимир Зеленский скоро лишится... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-10T13:09
2024-11-10T13:09
2024-11-11T00:10
в мире
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
дональд трамп-младший
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136217_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8d6f746fc8bd8f80e555aa31c32ba8fa.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший выложил в соцсети Instagram* видеоролик, в котором говорится, что Владимир Зеленский скоро лишится финансирования.На опубликованном видео изображена встреча Трампа и Зеленского. Камера постепенно фокусируется на лице главы киевского режима, после чего на него начинают сыпаться доллары.Поверх видеоролика стоит надпись: "Тебе осталось 38 дней до того, как ты лишишься своего пособия".Вероятно, Трамп-младший имел в виду 17 декабря, когда выборщики от каждого штата будут голосовать за кандидатов в президенты.Выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982918615.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136217_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_bc7773ac763b226a3a1f2836e338ddd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дональд трамп-младший
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший
Сын Трампа поднял на смех Зеленского
Дональд Трамп-младший опубликовал видео о скором прекращении помощи Украине
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший выложил в соцсети Instagram* видеоролик, в котором говорится, что Владимир Зеленский скоро лишится финансирования.
На опубликованном видео изображена встреча Трампа и Зеленского. Камера постепенно фокусируется на лице главы киевского режима, после чего на него начинают сыпаться доллары.
Поверх видеоролика стоит надпись: "Тебе осталось 38 дней до того, как ты лишишься своего пособия".
Вероятно, Трамп-младший
имел в виду 17 декабря, когда выборщики от каждого штата будут голосовать за кандидатов в президенты.
Выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская