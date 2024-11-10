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Сын Трампа поднял на смех Зеленского - РИА Новости, 11.11.2024
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13:09 10.11.2024 (обновлено: 00:10 11.11.2024)
https://ria.ru/20241110/tramp-1982920827.html
Сын Трампа поднял на смех Зеленского
Сын Трампа поднял на смех Зеленского - РИА Новости, 11.11.2024
Сын Трампа поднял на смех Зеленского
Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший выложил в соцсети Instagram* видеоролик, в котором говорится, что Владимир Зеленский скоро лишится... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-10T13:09
2024-11-11T00:10
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший выложил в соцсети Instagram* видеоролик, в котором говорится, что Владимир Зеленский скоро лишится финансирования.На опубликованном видео изображена встреча Трампа и Зеленского. Камера постепенно фокусируется на лице главы киевского режима, после чего на него начинают сыпаться доллары.Поверх видеоролика стоит надпись: "Тебе осталось 38 дней до того, как ты лишишься своего пособия".Вероятно, Трамп-младший имел в виду 17 декабря, когда выборщики от каждого штата будут голосовать за кандидатов в президенты.Выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дональд трамп-младший
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший
Сын Трампа поднял на смех Зеленского

Дональд Трамп-младший опубликовал видео о скором прекращении помощи Украине

© AP Photo / Brynn AndersonДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Brynn Anderson
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший выложил в соцсети Instagram* видеоролик, в котором говорится, что Владимир Зеленский скоро лишится финансирования.
На опубликованном видео изображена встреча Трампа и Зеленского. Камера постепенно фокусируется на лице главы киевского режима, после чего на него начинают сыпаться доллары.
© Фото : Соцсети Дональда Трампа-младшегоПост из соцсетей Дональда Трампа-младшего
Пост из соцсетей Дональда Трампа-младшего - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото : Соцсети Дональда Трампа-младшего
Пост из соцсетей Дональда Трампа-младшего
Поверх видеоролика стоит надпись: "Тебе осталось 38 дней до того, как ты лишишься своего пособия".
Вероятно, Трамп-младший имел в виду 17 декабря, когда выборщики от каждого штата будут голосовать за кандидатов в президенты.
Выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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