https://ria.ru/20241111/ukraina-1983112783.html
Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине
Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине - РИА Новости, 11.11.2024
Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине
Действия американского правительства стали причиной потери Украиной ее земель, заявил Такер Карлсон в беседе с сотрудником национальной безопасности США... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:38
2024-11-11T15:38
2024-11-11T23:19
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Действия американского правительства стали причиной потери Украиной ее земель, заявил Такер Карлсон в беседе с сотрудником национальной безопасности США Элриджем Колби."Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации Байдена", — считает журналист.Он уточнил, что цель любой системы — это создать эффект и желаемым эффектом в русско-украинском конфликте для США стало сокращение населения Украины и уже начавшаяся скупка украинской земли иностранцами, в том числе американцами.СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983042497.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Нью-Йорк (город), Такер Карлсон, BlackRock
Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине
Такер Карлсон: Украина потеряла территории из-за США