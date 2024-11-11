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Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 11.11.2024 (обновлено: 23:19 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983112783.html
Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине
Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине - РИА Новости, 11.11.2024
Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине
Действия американского правительства стали причиной потери Украиной ее земель, заявил Такер Карлсон в беседе с сотрудником национальной безопасности США... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:38
2024-11-11T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нью-йорк (город)
такер карлсон
blackrock
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Действия американского правительства стали причиной потери Украиной ее земель, заявил Такер Карлсон в беседе с сотрудником национальной безопасности США Элриджем Колби."Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации Байдена", — считает журналист.Он уточнил, что цель любой системы — это создать эффект и желаемым эффектом в русско-украинском конфликте для США стало сокращение населения Украины и уже начавшаяся скупка украинской земли иностранцами, в том числе американцами.СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983042497.html
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украина
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в мире, украина, сша, нью-йорк (город), такер карлсон, blackrock
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Нью-Йорк (город), Такер Карлсон, BlackRock
Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине

Такер Карлсон: Украина потеряла территории из-за США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Журналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Действия американского правительства стали причиной потери Украиной ее земель, заявил Такер Карлсон в беседе с сотрудником национальной безопасности США Элриджем Колби.
"Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации Байдена", — считает журналист.
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СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.
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