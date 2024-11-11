https://ria.ru/20241111/ukraina-1983112783.html

Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине

Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине - РИА Новости, 11.11.2024

Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине

Действия американского правительства стали причиной потери Украиной ее земель, заявил Такер Карлсон в беседе с сотрудником национальной безопасности США... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:38

2024-11-11T15:38

2024-11-11T23:19

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Действия американского правительства стали причиной потери Украиной ее земель, заявил Такер Карлсон в беседе с сотрудником национальной безопасности США Элриджем Колби."Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации Байдена", — считает журналист.Он уточнил, что цель любой системы — это создать эффект и желаемым эффектом в русско-украинском конфликте для США стало сокращение населения Украины и уже начавшаяся скупка украинской земли иностранцами, в том числе американцами.СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983042497.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983093651.html

украина

сша

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