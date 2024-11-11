https://ria.ru/20241111/tramp-1983056667.html
СМИ: Трамп может выслать принца Гарри из США
СМИ: Трамп может выслать принца Гарри из США - РИА Новости, 11.11.2024
СМИ: Трамп может выслать принца Гарри из США
Принц Гарри может быть выслан из США по распоряжению Дональда Трампа, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:31
2024-11-11T12:31
2024-11-11T15:48
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Принц Гарри может быть выслан из США по распоряжению Дональда Трампа, сообщает Daily Mail."Иммиграционные документы принца Гарри могут наконец быть обнародованы теперь, когда он больше не будет защищен администрацией Байдена", — говорится в материале.Отмечается, что визовый статус принца поставили под сомнение после того, как в мемуарах он признался в употреблении различных запрещенных веществ, при этом скрыв данный факт в иммиграционных документах, что является незаконным. При Трампе эти документы могут быть раскрыты, а сам принц будет депортирован, подчеркивается в статье.В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.
https://ria.ru/20241111/tramp-1982996021.html
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в мире, сша, великобритания, дональд трамп, принц гарри, меган маркл
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Принц Гарри, Меган Маркл
СМИ: Трамп может выслать принца Гарри из США
Daily Mail: принца Гарри могут депортировать из США после победы Трампа