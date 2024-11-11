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'Через 70 дней". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 11.11.2024 (обновлено: 05:08 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/svo-1982991009.html
'Через 70 дней". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации
'Через 70 дней". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации - РИА Новости, 11.11.2024
'Через 70 дней". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации
Для ВСУ, не меньше американцев ожидающих официального вступления в должность президента США Дональда Трампа, наступают самые тяжелые в психологическом плане 70... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:05
2024-11-11T05:08
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Для ВСУ, не меньше американцев ожидающих официального вступления в должность президента США Дональда Трампа, наступают самые тяжелые в психологическом плане 70 дней, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Насколько трудно будет украинским военным продолжать сражаться &lt;...&gt; Они даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта &lt;...&gt; и узнать, что через 70 дней, когда Трамп вступит в должность президента, он скажет Зеленскому", — рассказал офицер.По его словам, в нынешних условиях моральный дух и мотивация украинской армии совершенно разбиты, а у военных в зоне боевых действий должна быть готовность отдать жизнь ради достижения высокой цели."Гораздо труднее сражаться за то &lt;...&gt;, чтобы только узнать, чем всё закончится", — отметил он.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
https://ria.ru/20241111/tramp-1982989102.html
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в мире, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
'Через 70 дней". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации

Дэвис: для ВСУ наступают самые тяжелые 70 дней в психологическом плане

© Минобороны РоссииУничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом Ланцет - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Минобороны России
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Для ВСУ, не меньше американцев ожидающих официального вступления в должность президента США Дональда Трампа, наступают самые тяжелые в психологическом плане 70 дней, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Насколько трудно будет украинским военным продолжать сражаться <...> Они даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта <...> и узнать, что через 70 дней, когда Трамп вступит в должность президента, он скажет Зеленскому", — рассказал офицер.
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По его словам, в нынешних условиях моральный дух и мотивация украинской армии совершенно разбиты, а у военных в зоне боевых действий должна быть готовность отдать жизнь ради достижения высокой цели.
"Гораздо труднее сражаться за то <...>, чтобы только узнать, чем всё закончится", — отметил он.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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