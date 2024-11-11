'Через 70 дней". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации
Дэвис: для ВСУ наступают самые тяжелые 70 дней в психологическом плане
© Минобороны РоссииУничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
© Минобороны России
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Для ВСУ, не меньше американцев ожидающих официального вступления в должность президента США Дональда Трампа, наступают самые тяжелые в психологическом плане 70 дней, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Насколько трудно будет украинским военным продолжать сражаться <...> Они даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта <...> и узнать, что через 70 дней, когда Трамп вступит в должность президента, он скажет Зеленскому", — рассказал офицер.
По его словам, в нынешних условиях моральный дух и мотивация украинской армии совершенно разбиты, а у военных в зоне боевых действий должна быть готовность отдать жизнь ради достижения высокой цели.
"Гораздо труднее сражаться за то <...>, чтобы только узнать, чем всё закончится", — отметил он.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.