https://ria.ru/20241111/svo-1982991009.html

'Через 70 дней". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации

'Через 70 дней". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации - РИА Новости, 11.11.2024

'Через 70 дней". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации

Для ВСУ, не меньше американцев ожидающих официального вступления в должность президента США Дональда Трампа, наступают самые тяжелые в психологическом плане 70... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T05:05

2024-11-11T05:05

2024-11-11T05:08

специальная военная операция на украине

в мире

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Для ВСУ, не меньше американцев ожидающих официального вступления в должность президента США Дональда Трампа, наступают самые тяжелые в психологическом плане 70 дней, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Насколько трудно будет украинским военным продолжать сражаться <...> Они даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта <...> и узнать, что через 70 дней, когда Трамп вступит в должность президента, он скажет Зеленскому", — рассказал офицер.По его словам, в нынешних условиях моральный дух и мотивация украинской армии совершенно разбиты, а у военных в зоне боевых действий должна быть готовность отдать жизнь ради достижения высокой цели."Гораздо труднее сражаться за то <...>, чтобы только узнать, чем всё закончится", — отметил он.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.

https://ria.ru/20241111/tramp-1982989102.html

https://ria.ru/20241111/sholts-1982986306.html

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в мире, дональд трамп, владимир зеленский