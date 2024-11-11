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Аналитик рассказал, когда США предложат начать переговоры по Украине

Аналитик рассказал, когда США предложат начать переговоры по Украине - РИА Новости, 11.11.2024

Аналитик рассказал, когда США предложат начать переговоры по Украине

США могут преподнести сюрприз и предложить инициативу по началу мирных переговоров по Украине до конца года, в худшем случае, такая перспектива ожидается в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:06

2024-11-11T07:06

2024-11-11T07:06

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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. США могут преподнести сюрприз и предложить инициативу по началу мирных переговоров по Украине до конца года, в худшем случае, такая перспектива ожидается в январе-феврале 2025 года, считает турецкий аналитик Серхат Латифоглу. Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. "До конца года может быть сюрприз. Запад ведет закулисную дипломатию. Не стоит удивляться, если США предпримут инициативу по началу переговоров до конца года", - заявил аналитик РИА Новости. По его словам, в худшем случае начало переговоров ожидается в начале 2025 года. "В самом худшем случае, в январе-феврале", - сказал Латифоглу. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965594108.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955253008.html

https://ria.ru/20241105/vybory-1981861106.html

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