https://ria.ru/20241111/sk-1983072055.html

В Ленинградской области нашли сумку с останками женщины

В Ленинградской области нашли сумку с останками женщины - РИА Новости, 11.11.2024

В Ленинградской области нашли сумку с останками женщины

Сумку, в которой находились останки женщины, обнаружили в придорожной канаве в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:43

2024-11-11T13:43

2024-11-11T13:43

происшествия

ленинградская область

россия

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Сумку, в которой находились останки женщины, обнаружили в придорожной канаве в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "10 ноября 2024 года в придорожной канаве во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружено тело неизвестной женщины, находящееся в сумке", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено дело по статье "убийство". Назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности потерпевшей и причастных к преступлению.

https://ria.ru/20241029/sochi-1980683210.html

ленинградская область

россия

всеволожский район

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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район