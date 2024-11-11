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В Ленинградской области нашли сумку с останками женщины - РИА Новости, 11.11.2024
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13:43 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/sk-1983072055.html
В Ленинградской области нашли сумку с останками женщины
В Ленинградской области нашли сумку с останками женщины - РИА Новости, 11.11.2024
В Ленинградской области нашли сумку с останками женщины
Сумку, в которой находились останки женщины, обнаружили в придорожной канаве в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:43
2024-11-11T13:43
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Сумку, в которой находились останки женщины, обнаружили в придорожной канаве в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "10 ноября 2024 года в придорожной канаве во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружено тело неизвестной женщины, находящееся в сумке", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено дело по статье "убийство". Назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности потерпевшей и причастных к преступлению.
https://ria.ru/20241029/sochi-1980683210.html
ленинградская область
россия
всеволожский район
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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район
В Ленинградской области нашли сумку с останками женщины

СК: в Ленинградской области нашли сумку с останками женщины в канаве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Сумку, в которой находились останки женщины, обнаружили в придорожной канаве в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
"10 ноября 2024 года в придорожной канаве во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружено тело неизвестной женщины, находящееся в сумке", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено дело по статье "убийство". Назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности потерпевшей и причастных к преступлению.
Кристина Рэй - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВсеволожский район
 
 
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