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В Ленинградской области нашли сумку с останками женщины
В Ленинградской области нашли сумку с останками женщины - РИА Новости, 11.11.2024
В Ленинградской области нашли сумку с останками женщины
Сумку, в которой находились останки женщины, обнаружили в придорожной канаве в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:43
2024-11-11T13:43
2024-11-11T13:43
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Сумку, в которой находились останки женщины, обнаружили в придорожной канаве в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "10 ноября 2024 года в придорожной канаве во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружено тело неизвестной женщины, находящееся в сумке", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено дело по статье "убийство". Назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности потерпевшей и причастных к преступлению.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район
В Ленинградской области нашли сумку с останками женщины
СК: в Ленинградской области нашли сумку с останками женщины в канаве