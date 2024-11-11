https://ria.ru/20241111/shojgu-1983132556.html

Шойгу прибыл в Китай

Шойгу прибыл в Китай - РИА Новости, 11.11.2024

Шойгу прибыл в Китай

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:35

2024-11-11T16:35

2024-11-11T16:35

китай

россия

пекин

сергей шойгу

игорь моргулов

ван и (политик)

в мире

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ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны. Самолет секретаря Совбеза РФ в понедельник вечером приземлился в международном аэропорту Пекина. Встречал Шойгу посол России в Китае Игорь Моргулов и заместитель министра иностранных дел КНР Лю Бинь. В ходе рабочей поездки Шойгу встретится с высшим политическим руководством Китая, в том числе с главой МИД КНР Ван И, проведет консультации по вопросам стратегической безопасности. Также он посетит международный авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае.

https://ria.ru/20240408/lavrov-1938477592.html

китай

россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, пекин, сергей шойгу, игорь моргулов, ван и (политик), в мире