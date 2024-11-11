https://ria.ru/20241111/shashki-1983180514.html

Дрозденко поздравил шашистов региона с победой на первенствах мира

Дрозденко поздравил шашистов региона с победой на первенствах мира - РИА Новости, 11.11.2024

Дрозденко поздравил шашистов региона с победой на первенствах мира

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил шашистов региона с победой на первенствах мира среди юниоров и ветеранов в турецкой Анталье,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:32

2024-11-11T19:32

2024-11-11T19:32

ленинградская область

анталья (провинция)

спорт

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил шашистов региона с победой на первенствах мира среди юниоров и ветеранов в турецкой Анталье, сообщает пресс-служба правительства региона. "Наши спортсмены вновь доказали, что Ленинградская область - кузница талантов. Поздравляю с блестящей победой!", - сказал Дрозденко. В Анаталье на молодежном первенстве мира по шашкам-64 среди юношей и девушек и первенстве мира среди ветеранов собрались более 250 участников из 13 стран мира, ленинградские спортсмены привезли на родину шесть медалей. По словам председателя комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области Вячеслава Комарова, в каждом районе области регулярно функционируют шашечные секции и клубы, в которых занимаются 4757 человек. Самое большое количество занимающихся в Бокситогорском, Тихвинском, Всеволожском и Выборгском районах. Также в Ленинградской области регулярно проводятся соревнования районного и областного уровней, а с детьми занимаются квалифицированные тренеры. В комитете по физкультуре и спорту Ленобласти рассказали, что соревнования проводились по трем программам: классическая программа, быстрая игра (рапид), молниеносная игра (блиц). В составе сборной команды России в соревнованиях принимали участие и ленинградские спортсмены - молодые, но уже международные мастера спорта Иван Дьяченко и Кирилл Коробочкин из Всеволожского района, а также опытный титулованный спортсмен из Волосовского района, Заслуженный мастер спорта России Михаил Горюнов. Иван Дьяченко выступал в самой старшей возрастной группе "юниоры до 27 лет". По итогам соревнований по классической программе он занял первое место, завоевав звание Победителя Первенства мира среди юниоров в своей возрастной группе. По итогам соревнований по быстрой и молниеносной игре он также завоевал бронзу в обоих программах. Кирилл Коробочкин принимал участие в возрастной группе "юниоры до 20 лет". Он занял первое место и стал победителем первенства мира среди юниоров в своей возрастной группе в соревнованиях по классической программе. Михаил Горюнов, принимавший участие в первенстве мира среди ветеранов в группе "ветераны не старше 60 лет" завоевал две золотые медали - в программах по классической и молниеносной игре.

https://ria.ru/20241108/konkurs-1982754835.html

https://ria.ru/20241107/sport-1982357987.html

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анталья (провинция), спорт, александр дрозденко