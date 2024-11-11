https://ria.ru/20241111/reyting-1983042026.html
В Шанхайский предметный рейтинг университетов вошли 18 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг университетов вошли 18 российских вузов - РИА Новости, 11.11.2024
В Шанхайский предметный рейтинг университетов вошли 18 российских вузов
Восемнадцать российских вузов вошли в Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям (GRAS), исследование есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:57
2024-11-11T11:57
2024-11-11T12:04
россия
санкт-петербургский государственный университет
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
мгу имени м. в. ломоносова
шанхай
китай
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Восемнадцать российских вузов вошли в Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям (GRAS), исследование есть в распоряжении РИА Новости. GRAS считается одним из самых объективных и комплексных исследований в области ранжирования университетов мира по предметным областям. В исследовании конкретные места присваиваются первой сотне вузов, далее он делится на группы с различным диапазоном, внутри которых ранжирование идет уже по алфавиту, без присваивания вузам определенного места. "В 2024 году в рейтинговой таблице числятся 18 российских вузов. Лидером является Московский государственный университет, у которого в рейтинговой таблице фигурируют 11 предметов, в том числе два предмета (математика и физика) входят в глобальный топ-100", — рассказал РИА Новости представитель исследовательской компании.Лидерами в исследованиях, касающихся математики, среди университетов РФ стали Московский государственный университет (группа 76-100), Высшая школа экономики (группа 76-100) и Санкт-Петербургский государственный университет (группа 76-100). В области физики лидирует МГУ (группа 51-75), также в рейтинг попали Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (группа 151-200) и Московский физико-технический институт (группа 201-300). Кроме того, вклад российских университетов отмечен в таких областях, как инженерное дело, науки о жизни, медицинские и общественные науки. При составлении глобального рейтинга по предметным областям за 2024 год данные по международным академическим наградам рассчитаны на основе проведенного компанией ShanghaiRanking опроса по теме высоких академических достижений — Academic ExcellenceSurvey (AES). Участие в завершившемся в апреле 2024 года опросе приняли 1543 профессора из университетов, вошедших в список 100 ведущих вузов мира. Они представляют 122 университета и 21 страну/регион, тогда как сфера их деятельности охватывает 64 предметные области. В своих ответах они упомянули 170 ведущих журналов в 46 дисциплинах, 46 ведущих наград в 32 предметных областях, 26 наиболее значимых конференций в области вычислительных наук и инженерного дела, а также 22 ведущие международные организации по 17 предметным областям.
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россия, санкт-петербургский государственный университет, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", мгу имени м. в. ломоносова, шанхай, китай, общество, социальный навигатор, сн_образование, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", МГУ имени М. В. Ломоносова, Шанхай, Китай, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В Шанхайский предметный рейтинг университетов вошли 18 российских вузов
Восемнадцать российских вузов вошли в Шанхайский предметный рейтинг
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Восемнадцать российских вузов вошли в Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям (GRAS), исследование есть в распоряжении РИА Новости.
GRAS считается одним из самых объективных и комплексных исследований в области ранжирования университетов мира по предметным областям. В исследовании конкретные места присваиваются первой сотне вузов, далее он делится на группы с различным диапазоном, внутри которых ранжирование идет уже по алфавиту, без присваивания вузам определенного места.
«
"В 2024 году в рейтинговой таблице числятся 18 российских вузов. Лидером является Московский государственный университет, у которого в рейтинговой таблице фигурируют 11 предметов, в том числе два предмета (математика и физика) входят в глобальный топ-100", — рассказал РИА Новости представитель исследовательской компании.
Лидерами в исследованиях, касающихся математики, среди университетов РФ стали Московский государственный университет (группа 76-100), Высшая школа экономики (группа 76-100) и Санкт-Петербургский государственный университет (группа 76-100).
В области физики лидирует МГУ (группа 51-75), также в рейтинг попали Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (группа 151-200) и Московский физико-технический институт (группа 201-300).
Кроме того, вклад российских университетов отмечен в таких областях, как инженерное дело, науки о жизни, медицинские и общественные науки.
При составлении глобального рейтинга по предметным областям за 2024 год данные по международным академическим наградам рассчитаны на основе проведенного компанией ShanghaiRanking опроса по теме высоких академических достижений — Academic ExcellenceSurvey (AES).
Участие в завершившемся в апреле 2024 года опросе приняли 1543 профессора из университетов, вошедших в список 100 ведущих вузов мира. Они представляют 122 университета и 21 страну/регион, тогда как сфера их деятельности охватывает 64 предметные области. В своих ответах они упомянули 170 ведущих журналов в 46 дисциплинах, 46 ведущих наград в 32 предметных областях, 26 наиболее значимых конференций в области вычислительных наук и инженерного дела, а также 22 ведущие международные организации по 17 предметным областям.