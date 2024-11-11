https://ria.ru/20241111/reaktory-1983006897.html
Ученые создали модель безопасной работы ядерных реакторов будущего
Ученые создали модель безопасной работы ядерных реакторов будущего - РИА Новости, 11.11.2024
Ученые создали модель безопасной работы ядерных реакторов будущего
Российские ученые создали математическую модель безопасной работы ядерных реакторов на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:16
2024-11-11T09:16
2024-11-11T09:16
ядерные технологии
технологии
северск
томская область
брест
московский физико-технический институт
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские ученые создали математическую модель безопасной работы ядерных реакторов на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем, перспективных с точки развития атомной энергетики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ). В отличие от реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики, и в которых в качестве теплоносителя используется вода, для реакторов на быстрых нейтронах необходимы альтернативные виды теплоносителей, в отличие от воды не замедляющих нейтроны. Один из возможных вариантов - тяжелый жидкометаллический расплав свинец-висмут. Но использование этого теплоносителя осложняется тем, что он агрессивно взаимодействует со стальными элементами реактора - растворяет их при возникновении прямого контакта. Для защиты металлических элементов от такого пагубного влияния теплоносителя в него добавляется небольшое количество кислорода, который создает на поверхности стали защитную пленку. Но если оксидная пленка будет слишком толстой, то это может привести к перегреву активной зоны - "сердца" реактора, где протекает самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция. Технология обращения с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями (ТЖМТ) является важнейшей составляющей для обеспечения надежной, безаварийной и безопасной работы реакторов с ТЖМТ. "Разработанная модель в рамках совместного проекта МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН позволила нам последовательно и согласованно объяснить коррозионные эксперименты, в которых наблюдалось частичное либо полное растворение внешнего слоя оксидной пленки, причём без привлечения дополнительных явлений, таких, как эрозионное утонение оксидного слоя в потоке теплоносителя. Этот результат позволяет сделать еще один шаг в сторону устранения пробелов в понимании процессов в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе", – рассказал начальник группы отдела разработки блока реакторной установки большой мощности предприятия госкорпорации "Росатом" АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля" (НИКИЭТ), научный сотрудник МФТИ и ОИВТ РАН Владислав Николаев. Теоретическая модель вариантов безопасной эксплуатации реактора на быстрых нейтронах позволит существенно ускорить и удешевить процесс экспериментальных исследований конструкций перед их запуском. Как правило, на это требуется сотни тысяч часов и тесты на масштабных коррозионных стендах, отметил научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерных методов в физике конденсированного состояния МФТИ, научный сотрудник ОИВТ РАН Даниил Колотинский. "По сравнению с мировыми аналогами, разработанная нами модель не требует предварительной оптимизации по данным коррозионных экспериментов. Напротив, на основании известных термодинамических данных и данных о коэффициентах массопереноса в теплоносителе она позволяет предсказывать, что будет происходить с внешним слоем оксидной пленки в конкретных условиях коррозионных испытаний", – сказал Колотинский. В ближайших планах исследователей – обобщить модель на случай неоднородных оксидных пленок и локальных видов коррозионных процессов. Этот шаг позволит существенно расширить границы применимости модели и еще сильнее приблизить их к диапазону реальных условий эксплуатации конструкционных материалов в реакторных установках на быстрых нейтронах, отметили в МФТИ. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого топлива. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного пристанционного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.
https://ria.ru/20240829/rosatom-1969190988.html
https://ria.ru/20240822/rosatom-1967685428.html
https://ria.ru/20240729/reaktor-1962719598.html
северск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, северск, томская область, брест, московский физико-технический институт, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Технологии, Северск, Томская область, Брест, Московский физико-технический институт, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ученые создали модель безопасной работы ядерных реакторов будущего
Ученые создали модель безопасной работы ядерных реакторов на быстрых нейтронах
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские ученые создали математическую модель безопасной работы ядерных реакторов на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем, перспективных с точки развития атомной энергетики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).
В отличие от реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики, и в которых в качестве теплоносителя используется вода, для реакторов на быстрых нейтронах необходимы альтернативные виды теплоносителей, в отличие от воды не замедляющих нейтроны.
Один из возможных вариантов - тяжелый жидкометаллический расплав свинец-висмут. Но использование этого теплоносителя осложняется тем, что он агрессивно взаимодействует со стальными элементами реактора - растворяет их при возникновении прямого контакта.
Для защиты металлических элементов от такого пагубного влияния теплоносителя в него добавляется небольшое количество кислорода, который создает на поверхности стали защитную пленку. Но если оксидная пленка будет слишком толстой, то это может привести к перегреву активной зоны - "сердца" реактора, где протекает самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.
Технология обращения с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями (ТЖМТ) является важнейшей составляющей для обеспечения надежной, безаварийной и безопасной работы реакторов с ТЖМТ.
"Разработанная модель в рамках совместного проекта МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН
позволила нам последовательно и согласованно объяснить коррозионные эксперименты, в которых наблюдалось частичное либо полное растворение внешнего слоя оксидной пленки, причём без привлечения дополнительных явлений, таких, как эрозионное утонение оксидного слоя в потоке теплоносителя. Этот результат позволяет сделать еще один шаг в сторону устранения пробелов в понимании процессов в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе", – рассказал начальник группы отдела разработки блока реакторной установки большой мощности предприятия госкорпорации "Росатом
" АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля" (НИКИЭТ
), научный сотрудник МФТИ и ОИВТ РАН Владислав Николаев.
Теоретическая модель вариантов безопасной эксплуатации реактора на быстрых нейтронах позволит существенно ускорить и удешевить процесс экспериментальных исследований конструкций перед их запуском. Как правило, на это требуется сотни тысяч часов и тесты на масштабных коррозионных стендах, отметил научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерных методов в физике конденсированного состояния МФТИ, научный сотрудник ОИВТ РАН Даниил Колотинский.
"По сравнению с мировыми аналогами, разработанная нами модель не требует предварительной оптимизации по данным коррозионных экспериментов. Напротив, на основании известных термодинамических данных и данных о коэффициентах массопереноса в теплоносителе она позволяет предсказывать, что будет происходить с внешним слоем оксидной пленки в конкретных условиях коррозионных испытаний", – сказал Колотинский.
В ближайших планах исследователей – обобщить модель на случай неоднородных оксидных пленок и локальных видов коррозионных процессов. Этот шаг позволит существенно расширить границы применимости модели и еще сильнее приблизить их к диапазону реальных условий эксплуатации конструкционных материалов в реакторных установках на быстрых нейтронах, отметили в МФТИ.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината
" в Северске Томской области
опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ
и модуль по производству такого топлива.
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного пристанционного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.