https://ria.ru/20241111/putin-1983075703.html
Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин
Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин - РИА Новости, 11.11.2024
Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин
Дефицит яблок в России сохраняется, стране есть куда развиваться в этом направлении, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:54
2024-11-11T13:54
2024-11-11T14:04
россия
владимир путин
сергей меняйло
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общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дефицит яблок в России сохраняется, стране есть куда развиваться в этом направлении, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло.Меняйло на встрече в Кремле отметил, что в регионе на сегодня находится самый большой яблоневый сад на юге России – 1500 гектаров."И все равно дефицит, есть куда развиваться", - прокомментировал Путин слова главы региона.В августе глава Минсельхоза Оксана Лут докладывала президенту, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель должен быть доведен до 100%.
https://ria.ru/20241007/minselkhoz-1976773068.html
https://ria.ru/20240828/tseny-1969057624.html
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россия, владимир путин, сергей меняйло, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Оксана Лут, Общество
Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин
Путин: дефицит яблок в России сохраняется, стране есть куда развиваться