https://ria.ru/20241111/putin-1983075703.html

Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин

Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин - РИА Новости, 11.11.2024

Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин

Дефицит яблок в России сохраняется, стране есть куда развиваться в этом направлении, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:54

2024-11-11T13:54

2024-11-11T14:04

россия

владимир путин

сергей меняйло

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

оксана лут

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дефицит яблок в России сохраняется, стране есть куда развиваться в этом направлении, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло.Меняйло на встрече в Кремле отметил, что в регионе на сегодня находится самый большой яблоневый сад на юге России – 1500 гектаров."И все равно дефицит, есть куда развиваться", - прокомментировал Путин слова главы региона.В августе глава Минсельхоза Оксана Лут докладывала президенту, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель должен быть доведен до 100%.

https://ria.ru/20241007/minselkhoz-1976773068.html

https://ria.ru/20240828/tseny-1969057624.html

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2024

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россия, владимир путин, сергей меняйло, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут, общество