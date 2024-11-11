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Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин - РИА Новости, 11.11.2024
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13:54 11.11.2024 (обновлено: 14:04 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/putin-1983075703.html
Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин
Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин - РИА Новости, 11.11.2024
Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин
Дефицит яблок в России сохраняется, стране есть куда развиваться в этом направлении, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:54
2024-11-11T14:04
россия
владимир путин
сергей меняйло
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
оксана лут
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дефицит яблок в России сохраняется, стране есть куда развиваться в этом направлении, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло.Меняйло на встрече в Кремле отметил, что в регионе на сегодня находится самый большой яблоневый сад на юге России – 1500 гектаров."И все равно дефицит, есть куда развиваться", - прокомментировал Путин слова главы региона.В августе глава Минсельхоза Оксана Лут докладывала президенту, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель должен быть доведен до 100%.
https://ria.ru/20241007/minselkhoz-1976773068.html
https://ria.ru/20240828/tseny-1969057624.html
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россия, владимир путин, сергей меняйло, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Оксана Лут, Общество
Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин

Путин: дефицит яблок в России сохраняется, стране есть куда развиваться

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дефицит яблок в России сохраняется, стране есть куда развиваться в этом направлении, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло.
Меняйло на встрече в Кремле отметил, что в регионе на сегодня находится самый большой яблоневый сад на юге России – 1500 гектаров.
Яблоня - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Минсельхозе не планируют снижать пошлину на импорт яблок
7 октября, 14:12
"И все равно дефицит, есть куда развиваться", - прокомментировал Путин слова главы региона.
В августе глава Минсельхоза Оксана Лут докладывала президенту, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель должен быть доведен до 100%.
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Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты
28 августа, 19:09
 
РоссияВладимир ПутинСергей МеняйлоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Оксана ЛутОбщество
 
 
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