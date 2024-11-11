https://ria.ru/20241111/putin--1983157126.html

Путин поручил увеличить грузоперевозки по Восточному полигону

Путин поручил увеличить грузоперевозки по Восточному полигону - РИА Новости, 11.11.2024

Путин поручил увеличить грузоперевозки по Восточному полигону

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РЖД до 15 февраля принять дополнительные меры по увеличению грузоперевозок по Восточному полигону. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:52

2024-11-11T17:52

2024-11-11T17:53

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РЖД до 15 февраля принять дополнительные меры по увеличению грузоперевозок по Восточному полигону. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги"... принять дополнительные меры по увеличению объема перевозок грузов по Восточному полигону железных дорог, обратив особое внимание на организацию перевозок и реализацию мер технологического характера", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 15 февраля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

https://ria.ru/20240907/poligon-1971205402.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, олег белозеров, ржд, экономика