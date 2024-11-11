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Путин поручил увеличить грузоперевозки по Восточному полигону
Путин поручил увеличить грузоперевозки по Восточному полигону - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил увеличить грузоперевозки по Восточному полигону
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РЖД до 15 февраля принять дополнительные меры по увеличению грузоперевозок по Восточному полигону. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:52
2024-11-11T17:52
2024-11-11T17:53
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РЖД до 15 февраля принять дополнительные меры по увеличению грузоперевозок по Восточному полигону. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги"... принять дополнительные меры по увеличению объема перевозок грузов по Восточному полигону железных дорог, обратив особое внимание на организацию перевозок и реализацию мер технологического характера", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 15 февраля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, олег белозеров, ржд, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Олег Белозеров, РЖД, Экономика
Путин поручил увеличить грузоперевозки по Восточному полигону
Путин поручил принять меры по увеличению грузоперевозок по Восточному полигону