https://ria.ru/20241111/protestuyuschie--1983189612.html

Протестующие в Белграде перекрыли движение у администрации президента

Протестующие в Белграде перекрыли движение у администрации президента - РИА Новости, 11.11.2024

Протестующие в Белграде перекрыли движение у администрации президента

Участники протеста в столице Сербии из-за гибели 14 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад перекрыли движение у администрации РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T20:44

2024-11-11T20:44

2024-11-11T20:44

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БЕЛГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Участники протеста в столице Сербии из-за гибели 14 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад перекрыли движение у администрации президента в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Представители нескольких оппозиционных движений и НПО созвали сторонников вечером к зданию правительства. Они перекрыли один из главных перекрестков Белграда - улицы Неманина и Кнез Милоша, где расположены здания правительства, МИД, Минобороны и иностранные посольства. После нескольких выступлений с импровизированной сцены демонстранты шествием по центру города прошли несколько кварталов к зданию администрации президента, чтобы передать свои требования. Среди требований протестующих - отставка премьера и экс-мэра Нови-Сада Милоша Вучевича, а также нынешнего мэра Нови-Сада Милана Джурича, обнародование договоров о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, задержание всех виновных в гибели 14 человек и внеочередной контроль всех инфраструктурных проектов за последние 10 лет. Протестующие отправили делегацию для передачи требований в администрацию президента, оставшаяся толпа перекрыла центральную улицу Краля Милана перед зданием. Они свистят в свистки и вувузелы, требуют отставки правительства и президента. Глава государства Александр Вучич находится в понедельник с рабочим визитом в Баку, откуда заявил, что "пока протестующие ведут себя мирно, в этом нет проблемы". Протест завершился без инцидентов, организаторы пообещали продолжить акции до выполнения их требований. Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении 1 ноября бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии 8 ноября блокировали один из главных мостов города - Варадинский - с требованием отставок руководства страны, движение транспорта по нему было перекрыто с вечера до полуночи, акция прошла мирно. Участники массовой акции протеста в Нови-Саде в ночь на 6 ноября сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Затем некоторые протестующие забросали камнями и пиротехникой, разбили окна, сломали камеры, исписали краской здание городской администрации и вылили перед ним фекалии из автоцистерны. Полиция отвечала из здания специальным спреем, затем большинство участников протеста разошлись. В связи с беспорядками на месте и в последующие дни были задержаны более 10 человек. Один из лидеров оппозиции в Сербии депутат Мариника Тепич утверждала, что беспорядки на протесте в городе Нови-Сад устроили "подосланные элементы", а не их сторонники и не обычные граждане. Вучич ранее заявлял, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который 5 ноября официально подал заявление "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек. На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 14 человек, в том числе две девочки пяти и девяти лет, все погибшие - сербские граждане кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении и проходят лечение в университетском клиническом центре Нови-Сада.

https://ria.ru/20241106/serbiya-1982060314.html

https://ria.ru/20241106/serbija-1982053885.html

https://ria.ru/20241104/serbiya-1981831082.html

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в мире, сербия, белград (город), баку, александр вучич, милош вучевич