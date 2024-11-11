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На автора песни "Дымок" составили протокол за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 11.11.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:47 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/propaganda-1983061136.html
На автора песни "Дымок" составили протокол за пропаганду наркотиков
На автора песни "Дымок" составили протокол за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 11.11.2024
На автора песни "Дымок" составили протокол за пропаганду наркотиков
Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении музыкального исполнителя из Казахстана Ицыка Цыпера (настоящее имя... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:47
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении музыкального исполнителя из Казахстана Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Административный протокол зарегистрирован судом", - рассказал собеседник агентства. Протокол составлен по статье КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным лицом. Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 30 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ или без такового. Ранее клип на эту песню был заблокирован в российском сегменте YouTube по требованию государственных органов. Сейчас на данном ролике на YouTube, выпущенном год назад, 71 миллион просмотров, комментарии оставляют преимущественно русскоязычные пользователи.
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Шоубиз, Технологии, Россия, Москва, Казахстан, YouTube
На автора песни "Дымок" составили протокол за пропаганду наркотиков

Суд зарегистрировал протокол против Ицыка Цыпера за пропаганду наркотиков

© Ицык Цыпер/Bredboysband/YoutubeИцык Цыпер
Ицык Цыпер - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Ицык Цыпер/Bredboysband/Youtube
Ицык Цыпер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении музыкального исполнителя из Казахстана Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Административный протокол зарегистрирован судом", - рассказал собеседник агентства.
Протокол составлен по статье КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным лицом. Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 30 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ или без такового.
Ранее клип на эту песню был заблокирован в российском сегменте YouTube по требованию государственных органов.
Сейчас на данном ролике на YouTube, выпущенном год назад, 71 миллион просмотров, комментарии оставляют преимущественно русскоязычные пользователи.
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