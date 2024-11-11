https://ria.ru/20241111/propaganda-1983061136.html

На автора песни "Дымок" составили протокол за пропаганду наркотиков

На автора песни "Дымок" составили протокол за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 11.11.2024

На автора песни "Дымок" составили протокол за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении музыкального исполнителя из Казахстана Ицыка Цыпера (настоящее имя... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:47

2024-11-11T12:47

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении музыкального исполнителя из Казахстана Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Административный протокол зарегистрирован судом", - рассказал собеседник агентства. Протокол составлен по статье КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным лицом. Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 30 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ или без такового. Ранее клип на эту песню был заблокирован в российском сегменте YouTube по требованию государственных органов. Сейчас на данном ролике на YouTube, выпущенном год назад, 71 миллион просмотров, комментарии оставляют преимущественно русскоязычные пользователи.

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