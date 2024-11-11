https://ria.ru/20241111/pobeg-1982987796.html

В Казахстане завели дело после сообщений о побеге экс-министра Бишимбаева

В Казахстане завели дело после сообщений о побеге экс-министра Бишимбаева - РИА Новости, 11.11.2024

В Казахстане завели дело после сообщений о побеге экс-министра Бишимбаева

Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел Казахстана опроверг сообщения о побеге бывшего министра национальной экономики... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T03:25

2024-11-11T03:25

2024-11-11T06:06

в мире

казахстан

куандык бишимбаев

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел Казахстана опроверг сообщения о побеге бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщили в пресс-службе комитета Казахскому телеграфному агентству в ночь на понедельник."В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности. В отношении распространения данной ложной информации уже возбуждено уголовное дело, и виновные будут привлечены к ответственности", — сказано в сообщении.В КУИС граждан призвали не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.Ранее в интернете появились сведения о том, что Бишимбаев, которого приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство жены Салтанат Нукеновой якобы сбежал из колонии.

https://ria.ru/20240514/prigovor-1945983681.html

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в мире, казахстан, куандык бишимбаев