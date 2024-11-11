https://ria.ru/20241111/peterburg-1983103224.html

В Петербурге сформировали новый состав городского правительства

В Петербурге сформировали новый состав городского правительства - РИА Новости, 11.11.2024

В Петербурге сформировали новый состав городского правительства

В Санкт-Петербурге сформирован новый состав городского правительства, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:13

2024-11-11T15:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге сформирован новый состав городского правительства, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Решением губернатора Александра Беглова сформирован новый состав правительства Санкт-Петербурга в количестве 15 человек", - говорится в сообщении. Вновь сформированное правительство Северной столицы приступит к работе в обновленном составе с 12 ноября. Свои посты сохранили вице-губернаторы: Валерий Москаленко (он также назначен руководителем администрации губернатора), Владимир Княгинин, Алексей Корабельников, Сергей Кропачев, Николай Линченко, Борис Пиотровский, Кирилл Поляков, Ирина Потехина, Евгений Разумишкин, Наталья Чечина и Олег Эргашев. Также в состав правительства вошел назначенный вице-губернатором города Игорь Потапенко, который будет координировать и контролировать деятельность комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. В состав городского правительства назначен председатель комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгений Григорьев. Представителем губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании города назначен Константин Сухенко.

https://ria.ru/20241101/beglov-1981252208.html

https://realty.ria.ru/20241108/peterburg-1982717137.html

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политика, санкт-петербург, александр беглов, борис пиотровский, кирилл поляков, россия