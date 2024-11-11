https://ria.ru/20241111/peterburg-1983024052.html

На территории заброшенного завода в Петербурге нашли тело девушки

На территории заброшенного завода в Петербурге нашли тело девушки - РИА Новости, 11.11.2024

На территории заброшенного завода в Петербурге нашли тело девушки

На территории бывшего завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге нашли тело несовершеннолетней девушки, сообщила городская прокуратура. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:40

2024-11-11T10:40

2024-11-11T15:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. На территории бывшего завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге нашли тело несовершеннолетней девушки, сообщила городская прокуратура. "Прокуратура Адмиралтейского района <...> поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по части первой статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности")", — отметили в ведомстве. Прокуратура проводит проверку, во время которой дадут оценку деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и охрану заброшенного объекта. "Красный треугольник" — предприятие и памятник промышленной архитектуры, занимающий обширную территорию между Обводным каналом, Старо-Петергофским проспектом, улицей Розенштейна и улицей Ивана Черных. По данным из открытых источников, этот ансамбль, который сформировался в период 1860-1917 годов, включает более 150 заводских корпусов и вспомогательных построек, часть из которых — объекты культурного наследия регионального значения. Ряд объектов на территории "Красного треугольника" принадлежит городу, другие находятся в частной собственности. С момента банкротства завода неиспользуемые здания приходят в упадок, разрушаются мародерами, а также страдают от пожаров.

https://ria.ru/20241109/tatarstan-1982868184.html

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происшествия, санкт-петербург, россия