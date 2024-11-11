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Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 11.11.2024
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20:22 11.11.2024 (обновлено: 20:57 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/oon-1983186482.html
Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 11.11.2024
Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T20:22
2024-11-11T20:57
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ООН, 11 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.Соавторами документа выступили десятки государств, в том числе Армения, Белоруссия, Китай, Мали, КНДР, Сербия, ЮАР.За резолюцию проголосовали 116 стран, против выступили 54, в числе которых: Украина, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Венгрия и Япония. Воздержались 11 государств.Подготовленный Россией документ состоит из 74 пунктов. Он, в частности, "рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны".Авторы инициативы также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, например, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Отдельно в тексте отметили рекомендацию о запрете "любых торжественных чествований" нацистского режима и его союзников.Документ настоятельно призывает государства ликвидировать любые формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства.Кроме того, проект резолюции решительно осуждает использование образовательных материалов, а также риторики при обучении, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.При этом третий комитет включил в документ поправку, утверждающую, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. За нее голосовали 66 стран, против были 43, воздержались — 51. В прошлом году за аналогичную поправку голосовали 66 государств, против выступили 26, а воздержались 67.Авторами поправки были Албания, Австралия, Япония, Маршалловы Острова, Южная Корея и Норвегия. Группа западных стран внесла ее в надежде на то, что в случае принятия Россия откажется от текста своей резолюции и не будет за нее голосовать. Тем не менее этого не произошло.Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев отметил, что поправка политизирует резолюцию и представляет собой "откровенную уловку и провокацию".
https://ria.ru/20241111/oon-1983038409.html
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в мире, россия, япония, армения, григорий лукьянцев, оон, генеральная ассамблея оон, сша, украина
В мире, Россия, Япония, Армения, Григорий Лукьянцев, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США, Украина
Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет ГА ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 11 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Соавторами документа выступили десятки государств, в том числе Армения, Белоруссия, Китай, Мали, КНДР, Сербия, ЮАР.
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За резолюцию проголосовали 116 стран, против выступили 54, в числе которых: Украина, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Венгрия и Япония. Воздержались 11 государств.
Подготовленный Россией документ состоит из 74 пунктов. Он, в частности, "рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны".
Авторы инициативы также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, например, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Отдельно в тексте отметили рекомендацию о запрете "любых торжественных чествований" нацистского режима и его союзников.
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Документ настоятельно призывает государства ликвидировать любые формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства.
Кроме того, проект резолюции решительно осуждает использование образовательных материалов, а также риторики при обучении, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
При этом третий комитет включил в документ поправку, утверждающую, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. За нее голосовали 66 стран, против были 43, воздержались — 51. В прошлом году за аналогичную поправку голосовали 66 государств, против выступили 26, а воздержались 67.
Авторами поправки были Албания, Австралия, Япония, Маршалловы Острова, Южная Корея и Норвегия. Группа западных стран внесла ее в надежде на то, что в случае принятия Россия откажется от текста своей резолюции и не будет за нее голосовать. Тем не менее этого не произошло.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев отметил, что поправка политизирует резолюцию и представляет собой "откровенную уловку и провокацию".
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