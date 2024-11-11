https://ria.ru/20241111/oon-1983038409.html

"Затронет каждого". В ООН рассказали о климатическом кризисе

"Затронет каждого". В ООН рассказали о климатическом кризисе - РИА Новости, 11.11.2024

"Затронет каждого". В ООН рассказали о климатическом кризисе

Кризис, вызванный климатическими изменениями, так или иначе затронет каждого человека в мире и сегодня мы собрались тут решать эти проблемы, заявил в Баку на... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T11:40

2024-11-11T11:40

2024-11-11T11:41

в мире

баку

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg

БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Кризис, вызванный климатическими изменениями, так или иначе затронет каждого человека в мире и сегодня мы собрались тут решать эти проблемы, заявил в Баку на открытии 29-й сессии Конференции Сторон (СОР-29) РКИК ООН исполнительный секретарь рамочной конвенции (РКИК) ООН об изменении климата Саймон Стил. "Переговорный процесс под эгидой РКИК ООН – единственная площадка, на которой мы можем заняться решением проблемы бушующего климатического кризиса и убедительно призвать друг друга к ответственности, чтобы предпринять практические шаги. И мы знаем, что наш процесс работает. Без него человечество находилось бы на пути к пяти градусам глобального потепления… Вы действительно хотите еще большей глобальной нестабильности, которая приведет к потере драгоценных жизней? Этот кризис так или иначе затронет каждого человека в мире", - сказал он. Стил отметил, что именно поэтому они должны в Баку согласовать новую глобальную цель по климатическому финансированию. "Если по крайней мере две трети стран мира не могут позволить себе быстро сократить выбросы, то все страны заплатят высокую цену. Если страны не смогут "встроить" устойчивость в цепочки поставок, вся мировая экономика пострадает. От этого не застрахована ни одна страна. Поэтому давайте откажемся от идеи, что климатическое финансирование – это благотворительность. Новая амбициозная цель финансирования борьбы с изменением климата полностью отвечает интересам каждой страны, включая самые крупные и богатые. Но недостаточно просто согласовать цель. Мы должны прилагать больше усилий для реформирования всей глобальной финансовой системы. Предоставить странам возможность манёвра бюджетными средствами, в чём они так нуждаются", - сказал исполнительный секретарь. Он подчеркнул, что собравшиеся в Баку сегодня люди должны дать старт работе международных углеродных рынков, завершив согласование по Статье 6 Парижского соглашения.

https://ria.ru/20240918/ekspert-1973463596.html

https://ria.ru/20240605/oon-1950755869.html

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, баку, оон