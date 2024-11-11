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Педагог из Ярославской области победила в конкурсе "Лучшие няни России" - РИА Новости, 11.11.2024
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Ярославская область
 
22:07 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/nyanya-1983195906.html
Педагог из Ярославской области победила в конкурсе "Лучшие няни России"
Педагог из Ярославской области победила в конкурсе "Лучшие няни России" - РИА Новости, 11.11.2024
Педагог из Ярославской области победила в конкурсе "Лучшие няни России"
Младший воспитатель из города Данилов Ярославской области стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие няни России", сообщил губернатор РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T22:07
2024-11-11T22:07
ярославская область
общество
ярославская область
данилов
ярославль
михаил евраев
анастасия москалева
александр гудков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Младший воспитатель из города Данилов Ярославской области стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие няни России", сообщил губернатор Михаил Евраев. Пресс-служба правительства региона информирует, что завершился региональный этап всероссийского конкурса "Лучшие няни России", организованный при поддержке правительства области. За победу боролись 27 младших воспитателей муниципальных образовательных организаций из Ярославля, Рыбинска, Даниловского, Некоузского, Некрасовского, Ростовского, Тутаевского, Угличского и Ярославского районов. "Анастасия Москалева стала победителем регионального этапа конкурса "Лучшие няни России". Анастасия работает младшим воспитателем в детском саду "Калейдоскоп" в Данилове", - написал губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Он поздравил победительницу. По словам Евраева, конкурс "Лучшие няни России" проводится с 2021 года и посвящен ответственной и напряженной работе младших воспитателей и помощников воспитателей. "Именно они во многом создают комфортные условия для пребывания детей в дошкольных учреждениях. И наша задача – поддержать специалистов. Одним из решений является создание в регионе образовательных комплексов. Это реальная возможность улучшить материально-техническую базу детских садов и школ и, что немаловажно, обеспечить младшему персоналу достойный уровень заработной платы", - подчеркнул губернатор. Как отметил заместитель министра образования Ярославской области Александр Гудков, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона, этот конкурс расширил линейку профессиональных состязаний работников системы образования и позволил увеличить число специалистов, чей успешный труд получает признание коллег и экспертов.
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общество, ярославская область, данилов, ярославль, михаил евраев, анастасия москалева, александр гудков
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Данилов, Ярославль, Михаил Евраев, Анастасия Москалева, Александр Гудков

Педагог из Ярославской области победила в конкурсе "Лучшие няни России"

© Fotolia / Robert KneschkeЗабота о ребенке
Забота о ребенке - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Fotolia / Robert Kneschke
Забота о ребенке. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Младший воспитатель из города Данилов Ярославской области стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие няни России", сообщил губернатор Михаил Евраев.
Пресс-служба правительства региона информирует, что завершился региональный этап всероссийского конкурса "Лучшие няни России", организованный при поддержке правительства области. За победу боролись 27 младших воспитателей муниципальных образовательных организаций из Ярославля, Рыбинска, Даниловского, Некоузского, Некрасовского, Ростовского, Тутаевского, Угличского и Ярославского районов.
"Анастасия Москалева стала победителем регионального этапа конкурса "Лучшие няни России". Анастасия работает младшим воспитателем в детском саду "Калейдоскоп" в Данилове", - написал губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Он поздравил победительницу.
По словам Евраева, конкурс "Лучшие няни России" проводится с 2021 года и посвящен ответственной и напряженной работе младших воспитателей и помощников воспитателей.
"Именно они во многом создают комфортные условия для пребывания детей в дошкольных учреждениях. И наша задача – поддержать специалистов. Одним из решений является создание в регионе образовательных комплексов. Это реальная возможность улучшить материально-техническую базу детских садов и школ и, что немаловажно, обеспечить младшему персоналу достойный уровень заработной платы", - подчеркнул губернатор.
Как отметил заместитель министра образования Ярославской области Александр Гудков, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона, этот конкурс расширил линейку профессиональных состязаний работников системы образования и позволил увеличить число специалистов, чей успешный труд получает признание коллег и экспертов.
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьДаниловЯрославльМихаил ЕвраевАнастасия МоскалеваАлександр Гудков
 
 
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