https://ria.ru/20241111/nauka-1982612261.html

Ученые повысили безопасность и эффективность многоразовых ракет-носителей

Ученые повысили безопасность и эффективность многоразовых ракет-носителей - РИА Новости, 11.11.2024

Ученые повысили безопасность и эффективность многоразовых ракет-носителей

Новую систему подготовки и подачи газа для многоразовых ракет-носителей разработали ученые ОмГТУ. По их словам, это улучшит безопасность и надежность повторного РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T03:00

2024-11-11T03:00

2024-11-11T03:00

наука

наука

университетская наука

омский государственный технический университет (омгту)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новую систему подготовки и подачи газа для многоразовых ракет-носителей разработали ученые ОмГТУ. По их словам, это улучшит безопасность и надежность повторного запуска двигателя ракеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Chinese Journal of Aeronautics.Современная космонавтика переживает революцию, связанную с переходом к многоразовым системам запуска космических аппаратов. Проблема обеспечения надежного повторного запуска двигателей многоразовых ракет-носителей остается одной из ключевых задач, рассказали ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ).По их словам, существующие решения, основанные на вертикальной посадке и успешно реализованные в проектах SpaceX, китайской Changzheng-9 и европейских инициативах Callisto, Themis и Ariane Next, требуют дополнительных исследований по решению проблемы отхода жидкости от заборного устройства, что создает определенные риски при повторных запусках двигателя.Исследователи ОмГТУ создали новую систему подготовки газа "СН-СОЗ" ("Система наддува и обеспечения запуска"), которая, по их ожиданиям, способна значительно улучшить характеристики многоразовых ракет-носителей. Разработка решает ряд проблем, характерных для традиционных решений. Она позволяет уменьшить массу конструкции, сократить затраты гелия и обеспечить условия для безопасного повторного запуска ракетного двигателя.Система выполняет две ключевые функции: нагревает гелий для поддержания давления в топливных баках и готовит газ для системы обеспечения повторного запуска двигателя. Одним из главных новшеств является перенос теплообменников в верхнюю часть топливного отсека. Это позволяет проводить их наземные испытания без запуска двигателя, что значительно сокращает расходы на разработку и тестирование.За счет оптимизации процессов подготовки и подачи газа удалось добиться существенного снижения массы ракеты на 250 кг, что дает возможность увеличить массу выводимой полезной нагрузки.По словам исследователей, это делает "СН-СОЗ" критически важной для многоразовых ракет-носителей и существенно повышает их конкурентоспособность на рынке космических запусков."Ключевое преимущество разработки в сравнении с существующими аналогами заключается в ее автономности и массовой эффективности. Использование нагретой смеси гелия и продуктов разложения пероксида водорода для наддува баков и работы реактивной системы управления сокращает расход рабочего тела", — рассказал старший преподаватель кафедры "Авиа- и ракетостроение" ОмГТУ Владислав Урбанский.Система "СН-СОЗ" также включает механизмы управления в случае нештатных ситуаций. Например, при аварийном отключении двигателя система автоматически переходит в режим аварийной посадки, используя газовую смесь из топливных баков в качестве рабочего тела реактивной системы управления для увода ступени к заданному району."Таким образом, наша разработка обеспечивает как технические, так и экономические улучшения за счет более рационального использования ресурсов и сниженных затрат на эксплуатацию", — прокомментировал Урбанский.Как объяснили исследователи, повышение эффективности за счет снижения массы на 250–300 кг не оправдывает глобальных конструктивных изменений в тяжелых ракетах-носителях, таких как "Ангара" или "Союз". Однако если рассматривать ракету-носитель сверхлегкого класса, даже такой относительно небольшой выигрыш по массе становится критически важным. Для таких ракет каждая лишняя единица массы может существенно влиять на возможность вывода полезной нагрузки на орбиту.Ракета-носитель сверхлегкого класса в будущем могут занять значительную нишу на рынке услуг по выводу малых космических аппаратов (150–250 кг) на низкую околоземную орбиту (до 200 км). С учетом планов ГК "Роскосмос" по существенному увеличению орбитальной группировки такие решения становятся все более востребованными, что подчеркивает необходимость разработки экономичных и высокоэффективных систем для ракет-носителей сверхлегкого класса, считают авторы исследования.Полученные результаты проекта могут найти практическое применение в организациях ракетно-космической промышленности, в настоящее время разрабатывающих ракеты-носители сверхлегкого класса.Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (№ 2019-0251).

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https://ria.ru/20230531/nauka-1874307612.html

https://ria.ru/20231213/nauka-1915412141.html

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наука, университетская наука, омский государственный технический университет (омгту), космос - риа наука, российские инновации, технологическое лидерство, омск, россия