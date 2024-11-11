https://ria.ru/20241111/merts-1982983977.html

Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о готовности к диалогу с Россией

Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о готовности к диалогу с Россией - РИА Новости, 11.11.2024

Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о готовности к диалогу с Россией

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Stern, что он готов провести... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T01:47

2024-11-11T01:47

2024-11-11T01:51

россия

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олаф шольц

хдс/хсс

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Stern, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания."Если для этого будет повод и будет согласие между европейскими и трансатлантическими партнёрами, то, конечно, да. Но нам не нужно питать иллюзий", —сказал Мерц, отвечая на вопрос, готов ли в случае избрания он провести телефонный разговор с Путиным.Он в очередной раз заявил о готовности выдвижения России ультиматума о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он намерен снять ограничения на использование поставленных вооружений, а также позднее поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе. По различным опросам, ХДС вместе с баварским партнером, Христианско-социальным союзом (ХСС), занимает первое место с примерно 30% поддержки, что даёт Мерцу хорошие шансы на занятие поста канцлера.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент РФ Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.В июне президент РФ выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241111/sholts-1982980963.html

https://ria.ru/20241110/tramp-1982975832.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982450768.html

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