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В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города - РИА Новости, 11.11.2024
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07:50 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html
В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города
В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города - РИА Новости, 11.11.2024
В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города
Административное здание горело на 200 квадратных метрах на западе Москвы, пожар потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:50
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москва
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Административное здание горело на 200 квадратных метрах на западе Москвы, пожар потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "На улице Ленинские Горы горело административное здание на 200 "квадратах". Пострадавших нет", — сказано в сообщении.
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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города

МЧС: пожар на площади 200 квадратных метров потушен на западе Москвы

© МЧС России/TelegramТушение пожара в Москве
Тушение пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Административное здание горело на 200 квадратных метрах на западе Москвы, пожар потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"На улице Ленинские Горы горело административное здание на 200 "квадратах". Пострадавших нет", — сказано в сообщении.
Пожарная машина на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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02:10
 
МоскваРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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