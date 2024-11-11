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В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города
В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города - РИА Новости, 11.11.2024
В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города
Административное здание горело на 200 квадратных метрах на западе Москвы, пожар потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:50
2024-11-11T07:50
2024-11-11T07:50
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Административное здание горело на 200 квадратных метрах на западе Москвы, пожар потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "На улице Ленинские Горы горело административное здание на 200 "квадратах". Пострадавших нет", — сказано в сообщении.
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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города
МЧС: пожар на площади 200 квадратных метров потушен на западе Москвы