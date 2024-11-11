https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html

В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города

В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города - РИА Новости, 11.11.2024

В Москве потушили крупный пожар в административном здании на западе города

Административное здание горело на 200 квадратных метрах на западе Москвы, пожар потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:50

2024-11-11T07:50

2024-11-11T07:50

москва

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982861963_3:0:1249:701_1920x0_80_0_0_834be3f61fc4ec4cf21d9c14344638f4.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Административное здание горело на 200 квадратных метрах на западе Москвы, пожар потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "На улице Ленинские Горы горело административное здание на 200 "квадратах". Пострадавших нет", — сказано в сообщении.

https://ria.ru/20241111/podmoskove-1982984652.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар