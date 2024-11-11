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ABC: Маск стал одной из ключевых фигур в будущей администрации Трампа

ABC: Маск стал одной из ключевых фигур в будущей администрации Трампа - РИА Новости, 11.11.2024

ABC: Маск стал одной из ключевых фигур в будущей администрации Трампа

Миллиардер Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванные... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T20:39

2024-11-11T20:39

2024-11-11T20:39

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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники. Согласно его данным, с момента прошедших выборов Маск практически ежедневно находится в поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая прямое влияние на кадровые решения и стратегию второго срока пребывания Трампа у власти. Источники сообщают, что он уже участвовал в двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами. В частности, по данным ABC, во время беседы с Владимиром Зеленским Трамп даже передал трубку Маску, чтобы тот мог лично обсудить ситуацию с украинским лидером. Маск также присутствовал на звонке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, Маск активно участвует в обсуждении американской внутренней политики. В воскресенье он публично поддержал сенатора-республиканца Рика Скотта в борьбе за избрание в сенат, также усилив его позиции в республиканской партии. Помимо этого, он поддерживает тесные связи с Говардом Латником, который руководит переходной командой Трампа перед официальным возвращением политика в Белый дом. Роль Маска была заметна и в предвыборной кампании. По данным телеканала, миллиардер профинансировал многомиллиардную операцию по работе с избирателями, обеспечил мощное присутствие рекламы Трампа в социальных сетях и организовал лотерею с призовым фондом в 1 миллион долларов для жителей ключевых колеблющихся штатов. Источники подчеркивают, что Маск становится одной из главных фигур, формирующих повестку второго срока Трампа. Его участие охватывает как внутренние, так и международные вопросы, что делает его влияние в администрации особенно значимым.

https://ria.ru/20241103/mask-1981633552.html

https://ria.ru/20241111/tramp-1983043679.html

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в мире, флорида, турция, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024, сша