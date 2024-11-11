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ABC: Маск стал одной из ключевых фигур в будущей администрации Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
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20:39 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/mask-1983188879.html
ABC: Маск стал одной из ключевых фигур в будущей администрации Трампа
ABC: Маск стал одной из ключевых фигур в будущей администрации Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
ABC: Маск стал одной из ключевых фигур в будущей администрации Трампа
Миллиардер Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванные... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T20:39
2024-11-11T20:39
в мире
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илон маск
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники. Согласно его данным, с момента прошедших выборов Маск практически ежедневно находится в поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая прямое влияние на кадровые решения и стратегию второго срока пребывания Трампа у власти. Источники сообщают, что он уже участвовал в двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами. В частности, по данным ABC, во время беседы с Владимиром Зеленским Трамп даже передал трубку Маску, чтобы тот мог лично обсудить ситуацию с украинским лидером. Маск также присутствовал на звонке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, Маск активно участвует в обсуждении американской внутренней политики. В воскресенье он публично поддержал сенатора-республиканца Рика Скотта в борьбе за избрание в сенат, также усилив его позиции в республиканской партии. Помимо этого, он поддерживает тесные связи с Говардом Латником, который руководит переходной командой Трампа перед официальным возвращением политика в Белый дом. Роль Маска была заметна и в предвыборной кампании. По данным телеканала, миллиардер профинансировал многомиллиардную операцию по работе с избирателями, обеспечил мощное присутствие рекламы Трампа в социальных сетях и организовал лотерею с призовым фондом в 1 миллион долларов для жителей ключевых колеблющихся штатов. Источники подчеркивают, что Маск становится одной из главных фигур, формирующих повестку второго срока Трампа. Его участие охватывает как внутренние, так и международные вопросы, что делает его влияние в администрации особенно значимым.
https://ria.ru/20241103/mask-1981633552.html
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в мире, флорида, турция, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Флорида, Турция, Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024, США
ABC: Маск стал одной из ключевых фигур в будущей администрации Трампа

ABC: Маск стал одной из ключевых фигур в формировании администрации Трампа

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники.
Согласно его данным, с момента прошедших выборов Маск практически ежедневно находится в поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая прямое влияние на кадровые решения и стратегию второго срока пребывания Трампа у власти. Источники сообщают, что он уже участвовал в двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами.
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В частности, по данным ABC, во время беседы с Владимиром Зеленским Трамп даже передал трубку Маску, чтобы тот мог лично обсудить ситуацию с украинским лидером. Маск также присутствовал на звонке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кроме того, Маск активно участвует в обсуждении американской внутренней политики. В воскресенье он публично поддержал сенатора-республиканца Рика Скотта в борьбе за избрание в сенат, также усилив его позиции в республиканской партии. Помимо этого, он поддерживает тесные связи с Говардом Латником, который руководит переходной командой Трампа перед официальным возвращением политика в Белый дом.
Роль Маска была заметна и в предвыборной кампании. По данным телеканала, миллиардер профинансировал многомиллиардную операцию по работе с избирателями, обеспечил мощное присутствие рекламы Трампа в социальных сетях и организовал лотерею с призовым фондом в 1 миллион долларов для жителей ключевых колеблющихся штатов.
Источники подчеркивают, что Маск становится одной из главных фигур, формирующих повестку второго срока Трампа. Его участие охватывает как внутренние, так и международные вопросы, что делает его влияние в администрации особенно значимым.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
СМИ: Трамп может использовать Илона Маска для давления на Зеленского
Вчера, 11:58
 
В миреФлоридаТурцияДональд ТрампИлон МаскВладимир ЗеленскийВыборы президента США — 2024США
 
 
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