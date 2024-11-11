ABC: Маск стал одной из ключевых фигур в будущей администрации Трампа
ABC: Маск стал одной из ключевых фигур в формировании администрации Трампа
© AP Photo / Evan VucciИлон Маск
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники.
Согласно его данным, с момента прошедших выборов Маск практически ежедневно находится в поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая прямое влияние на кадровые решения и стратегию второго срока пребывания Трампа у власти. Источники сообщают, что он уже участвовал в двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами.
В частности, по данным ABC, во время беседы с Владимиром Зеленским Трамп даже передал трубку Маску, чтобы тот мог лично обсудить ситуацию с украинским лидером. Маск также присутствовал на звонке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кроме того, Маск активно участвует в обсуждении американской внутренней политики. В воскресенье он публично поддержал сенатора-республиканца Рика Скотта в борьбе за избрание в сенат, также усилив его позиции в республиканской партии. Помимо этого, он поддерживает тесные связи с Говардом Латником, который руководит переходной командой Трампа перед официальным возвращением политика в Белый дом.
Роль Маска была заметна и в предвыборной кампании. По данным телеканала, миллиардер профинансировал многомиллиардную операцию по работе с избирателями, обеспечил мощное присутствие рекламы Трампа в социальных сетях и организовал лотерею с призовым фондом в 1 миллион долларов для жителей ключевых колеблющихся штатов.
Источники подчеркивают, что Маск становится одной из главных фигур, формирующих повестку второго срока Трампа. Его участие охватывает как внутренние, так и международные вопросы, что делает его влияние в администрации особенно значимым.