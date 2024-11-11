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Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 11.11.2024
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19:03 11.11.2024 (обновлено: 19:04 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/kobakhidze-1983176241.html
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Кобахидзе
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 11.11.2024
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Кобахидзе
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что конфликт на Украине очень скоро закончится. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T19:03
2024-11-11T19:04
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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что конфликт на Украине очень скоро закончится. "Нам нужна качественная перестройка отношений как с Евросоюзом, так и с США. Очень скоро война в Украине закончится, и будут созданы все условия для восстановления отношений Грузии как с ЕС, так и с США", - сказал в понедельник журналистам Кобахидзе, прибывший в Баку для участия в стартовавшей здесь 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.
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в мире, грузия, украина, баку, ираклий кобахидзе, антониу гутерреш, шарль мишель, оон, евросоюз, евросовет, россия
В мире, Грузия, Украина, Баку, Ираклий Кобахидзе, Антониу Гутерреш, Шарль Мишель, ООН, Евросоюз, Евросовет, Россия
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Кобахидзе

Кобахидзе заявил, что конфликт на Украине очень скоро закончится

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что конфликт на Украине очень скоро закончится.
"Нам нужна качественная перестройка отношений как с Евросоюзом, так и с США. Очень скоро война в Украине закончится, и будут созданы все условия для восстановления отношений Грузии как с ЕС, так и с США", - сказал в понедельник журналистам Кобахидзе, прибывший в Баку для участия в стартовавшей здесь 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29).
Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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В миреГрузияУкраинаБакуИраклий КобахидзеАнтониу ГутеррешШарль МишельООНЕвросоюзЕвросоветРоссия
 
 
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