https://ria.ru/20241111/kobakhidze-1983176241.html
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Кобахидзе
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 11.11.2024
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Кобахидзе
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что конфликт на Украине очень скоро закончится. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T19:03
2024-11-11T19:03
2024-11-11T19:04
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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что конфликт на Украине очень скоро закончится. "Нам нужна качественная перестройка отношений как с Евросоюзом, так и с США. Очень скоро война в Украине закончится, и будут созданы все условия для восстановления отношений Грузии как с ЕС, так и с США", - сказал в понедельник журналистам Кобахидзе, прибывший в Баку для участия в стартовавшей здесь 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241002/kobakhidze-1975985012.html
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в мире, грузия, украина, баку, ираклий кобахидзе, антониу гутерреш, шарль мишель, оон, евросоюз, евросовет, россия
В мире, Грузия, Украина, Баку, Ираклий Кобахидзе, Антониу Гутерреш, Шарль Мишель, ООН, Евросоюз, Евросовет, Россия
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Кобахидзе
Кобахидзе заявил, что конфликт на Украине очень скоро закончится