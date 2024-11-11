https://ria.ru/20241111/kitay-1983023956.html

Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности

Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности - РИА Новости, 11.11.2024

Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности

Глава МИД КНР Ван И обсудит с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу вопросы, затрагивающие интересы стратегической безопасности двух стран на... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:40

2024-11-11T10:40

2024-11-11T11:01

ван и (политик)

мид кнр

сергей шойгу

китай

россия

пекин

в мире

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ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И обсудит с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу вопросы, затрагивающие интересы стратегической безопасности двух стран на встрече в Пекине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза сообщили, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны."Ван И и Шойгу, который приглашен в Китай, проведут 12 ноября очередные ежегодные консультации по стратегической безопасности с целью реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух государств в ходе встреч в течение года, а также проведут углубленный обмен мнениями и координацию позиций по двусторонним отношениям и основным вопросам, затрагивающим интересы стратегической безопасности двух стран, для укрепления взаимного доверия", - сказал Линь Цзянь.

https://ria.ru/20240927/blinken-1975188261.html

китай

россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ван и (политик), мид кнр, сергей шойгу, китай, россия, пекин, в мире