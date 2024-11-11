https://ria.ru/20241111/kitay-1983023956.html
Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности
Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности - РИА Новости, 11.11.2024
Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности
Глава МИД КНР Ван И обсудит с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу вопросы, затрагивающие интересы стратегической безопасности двух стран на... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:40
2024-11-11T10:40
2024-11-11T11:01
ван и (политик)
мид кнр
сергей шойгу
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пекин
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ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И обсудит с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу вопросы, затрагивающие интересы стратегической безопасности двух стран на встрече в Пекине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза сообщили, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны."Ван И и Шойгу, который приглашен в Китай, проведут 12 ноября очередные ежегодные консультации по стратегической безопасности с целью реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух государств в ходе встреч в течение года, а также проведут углубленный обмен мнениями и координацию позиций по двусторонним отношениям и основным вопросам, затрагивающим интересы стратегической безопасности двух стран, для укрепления взаимного доверия", - сказал Линь Цзянь.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ван и (политик), мид кнр, сергей шойгу, китай, россия, пекин, в мире
Ван И (политик), МИД КНР, Сергей Шойгу, Китай, Россия, Пекин, В мире
Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности
Ван И и Шойгу на встрече в Пекине обсудят вопросы стратегической безопасности
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И обсудит с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу вопросы, затрагивающие интересы стратегической безопасности двух стран на встрече в Пекине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза сообщили, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны.
"Ван И и Шойгу, который приглашен в Китай, проведут 12 ноября очередные ежегодные консультации по стратегической безопасности с целью реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух государств в ходе встреч в течение года, а также проведут углубленный обмен мнениями и координацию позиций по двусторонним отношениям и основным вопросам, затрагивающим интересы стратегической безопасности двух стран, для укрепления взаимного доверия", - сказал Линь Цзянь.