Рейтинг@Mail.ru
Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 11.11.2024 (обновлено: 11:01 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/kitay-1983023956.html
Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности
Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности - РИА Новости, 11.11.2024
Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности
Глава МИД КНР Ван И обсудит с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу вопросы, затрагивающие интересы стратегической безопасности двух стран на... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:40
2024-11-11T11:01
ван и (политик)
мид кнр
сергей шойгу
китай
россия
пекин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972267721_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_e283a252c8527abb3d5cf353ea0e9103.jpg
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И обсудит с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу вопросы, затрагивающие интересы стратегической безопасности двух стран на встрече в Пекине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза сообщили, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны."Ван И и Шойгу, который приглашен в Китай, проведут 12 ноября очередные ежегодные консультации по стратегической безопасности с целью реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух государств в ходе встреч в течение года, а также проведут углубленный обмен мнениями и координацию позиций по двусторонним отношениям и основным вопросам, затрагивающим интересы стратегической безопасности двух стран, для укрепления взаимного доверия", - сказал Линь Цзянь.
https://ria.ru/20240927/blinken-1975188261.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972267721_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6926b2bbf1a266cb32a98e650602515d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ван и (политик), мид кнр, сергей шойгу, китай, россия, пекин, в мире
Ван И (политик), МИД КНР, Сергей Шойгу, Китай, Россия, Пекин, В мире
Ван И обсудит с Шойгу вопросы стратегической безопасности

Ван И и Шойгу на встрече в Пекине обсудят вопросы стратегической безопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И обсудит с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу вопросы, затрагивающие интересы стратегической безопасности двух стран на встрече в Пекине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза сообщили, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны.
"Ван И и Шойгу, который приглашен в Китай, проведут 12 ноября очередные ежегодные консультации по стратегической безопасности с целью реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух государств в ходе встреч в течение года, а также проведут углубленный обмен мнениями и координацию позиций по двусторонним отношениям и основным вопросам, затрагивающим интересы стратегической безопасности двух стран, для укрепления взаимного доверия", - сказал Линь Цзянь.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Блинкен на встрече с Ван И заявил об обеспокоенности поддержкой КНР России
27 сентября, 23:23
 
Ван И (политик)МИД КНРСергей ШойгуКитайРоссияПекинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала