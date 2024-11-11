https://ria.ru/20241111/kchr-1983079304.html
Еще семь спортзалов открылись после ремонта в КЧР в рамках нацпроекта
Еще семь спортзалов открылись после ремонта в КЧР в рамках нацпроекта - РИА Новости, 11.11.2024
Еще семь спортзалов открылись после ремонта в КЧР в рамках нацпроекта
Еще семь обновленных спортзалов открылись для почти двух тысяч школьников Карачаево-Черкессии; капитальный ремонт в них провели в рамках проекта "Детский... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:04
2024-11-11T14:04
2024-11-11T14:04
карачаево-черкесская республика
россия
черкесск
рашид темрезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982284553_206:79:1280:683_1920x0_80_0_0_1859feb6ae0cfdb375232e5727eca66e.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Еще семь обновленных спортзалов открылись для почти двух тысяч школьников Карачаево-Черкессии; капитальный ремонт в них провели в рамках проекта "Детский спорт", который реализуется в республике с 2014 года, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. "В 2019 году данный проект вошел в нацпроект "Образование", разработанный по поручению президента России Владимира Путина. Напомню, что одним из важных направлений нацпроекта является предоставление качественной образовательной инфраструктуры, которая будет доступна каждому ребенку вне зависимости от места его проживания. Без сомнения, к необходимой инфраструктуре также относятся и школьные спортивные залы. В этом году капремонт затронул спортивные залы семи общеобразовательных организаций. Мы создали комфортные и безопасные условия для занятий физической культурой и спортом в средних образовательных школах Черкесска, Сторожевой, Зеленчукской, Исправной, Кардоникской и Али-Бердуковского для почти двух тысяч наших школьников", - написал Темрезов. Обновление включило в себя капитальный ремонт не только спортзалов, но и раздевалок, душевых, тренерских. Также здесь была проведена замена системы отопления, водоснабжения и водоотведения. "Всего в Карачаево-Черкесии за последние 10 лет мы выполнили ремонт в порядка 120 школьных спортивных залах, расположенных во всех городских округах и муниципальных районах республики. Помимо этого, было перепрофилировано шесть помещений, а 39 общеобразовательных организаций мы оснастили открытыми плоскостными сооружениями", - добавил Темрезов.
https://ria.ru/20241109/kchr-1982848401.html
https://ria.ru/20241106/lesa-1982261296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черкесск, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Черкесск, Рашид Темрезов
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Еще семь обновленных спортзалов открылись для почти двух тысяч школьников Карачаево-Черкессии; капитальный ремонт в них провели в рамках проекта "Детский спорт", который реализуется в республике с 2014 года, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.
"В 2019 году данный проект вошел в нацпроект "Образование", разработанный по поручению президента России
Владимира Путина. Напомню, что одним из важных направлений нацпроекта является предоставление качественной образовательной инфраструктуры, которая будет доступна каждому ребенку вне зависимости от места его проживания. Без сомнения, к необходимой инфраструктуре также относятся и школьные спортивные залы. В этом году капремонт затронул спортивные залы семи общеобразовательных организаций. Мы создали комфортные и безопасные условия для занятий физической культурой и спортом в средних образовательных школах Черкесска
, Сторожевой, Зеленчукской, Исправной, Кардоникской и Али-Бердуковского для почти двух тысяч наших школьников", - написал Темрезов.
Обновление включило в себя капитальный ремонт не только спортзалов, но и раздевалок, душевых, тренерских. Также здесь была проведена замена системы отопления, водоснабжения и водоотведения.
"Всего в Карачаево-Черкесии за последние 10 лет мы выполнили ремонт в порядка 120 школьных спортивных залах, расположенных во всех городских округах и муниципальных районах республики. Помимо этого, было перепрофилировано шесть помещений, а 39 общеобразовательных организаций мы оснастили открытыми плоскостными сооружениями", - добавил Темрезов.