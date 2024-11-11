https://ria.ru/20241111/greenpeace-1983104930.html

Greenpeace* оценил затраты на борьбу с изменением климата

Greenpeace* оценил затраты на борьбу с изменением климата - РИА Новости, 11.11.2024

Greenpeace* оценил затраты на борьбу с изменением климата

Почти 5 триллионов долларов в год необходимо для эффективной борьбы с изменением климата, заявил журналистам представитель Greenpeace* в Юго-Восточной Азии... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:18

2024-11-11T15:18

2024-11-11T15:23

в мире

баку

юго-восточная азия

россия

антониу гутерреш

шарль мишель

михаил мишустин

оон

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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Почти 5 триллионов долларов в год необходимо для эффективной борьбы с изменением климата, заявил журналистам представитель Greenpeace* в Юго-Восточной Азии Надерев Саньо. "Климатическое финансирование - самая сложная часть Парижского соглашения, и на (29-й сессии) Конференции ООН (в Баку) по изменению климата эти обязательства должны быть реализованы. По оценкам экспертов, для эффективной борьбы с изменением климата требуется почти 5 триллионов долларов в год", - отметил Саньо. Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.* Организация, признанная в России нежелательной

https://ria.ru/20240907/klimat-1971219084.html

баку

юго-восточная азия

россия

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в мире, баку, юго-восточная азия, россия, антониу гутерреш, шарль мишель, михаил мишустин, оон, greenpeace, евросовет