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Greenpeace* оценил затраты на борьбу с изменением климата - РИА Новости, 11.11.2024
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15:18 11.11.2024 (обновлено: 15:23 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/greenpeace-1983104930.html
Greenpeace* оценил затраты на борьбу с изменением климата
Greenpeace* оценил затраты на борьбу с изменением климата - РИА Новости, 11.11.2024
Greenpeace* оценил затраты на борьбу с изменением климата
Почти 5 триллионов долларов в год необходимо для эффективной борьбы с изменением климата, заявил журналистам представитель Greenpeace* в Юго-Восточной Азии... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:18
2024-11-11T15:23
в мире
баку
юго-восточная азия
россия
антониу гутерреш
шарль мишель
михаил мишустин
оон
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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Почти 5 триллионов долларов в год необходимо для эффективной борьбы с изменением климата, заявил журналистам представитель Greenpeace* в Юго-Восточной Азии Надерев Саньо. "Климатическое финансирование - самая сложная часть Парижского соглашения, и на (29-й сессии) Конференции ООН (в Баку) по изменению климата эти обязательства должны быть реализованы. По оценкам экспертов, для эффективной борьбы с изменением климата требуется почти 5 триллионов долларов в год", - отметил Саньо. Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.* Организация, признанная в России нежелательной
https://ria.ru/20240907/klimat-1971219084.html
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в мире, баку, юго-восточная азия, россия, антониу гутерреш, шарль мишель, михаил мишустин, оон, greenpeace, евросовет
В мире, Баку, Юго-Восточная Азия, Россия, Антониу Гутерреш, Шарль Мишель, Михаил Мишустин, ООН, Greenpeace, Евросовет
Greenpeace* оценил затраты на борьбу с изменением климата

Greenpeace: для борьбы с изменением климата нужно пять триллионов долларов в год

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАктивисты Гринпис* (Greenpeace) штурмуют здание Европейского совета в Брюсселе
Активисты Гринпис* (Greenpeace) штурмуют здание Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Активисты Гринпис* (Greenpeace) штурмуют здание Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Почти 5 триллионов долларов в год необходимо для эффективной борьбы с изменением климата, заявил журналистам представитель Greenpeace* в Юго-Восточной Азии Надерев Саньо.
"Климатическое финансирование - самая сложная часть Парижского соглашения, и на (29-й сессии) Конференции ООНБаку) по изменению климата эти обязательства должны быть реализованы. По оценкам экспертов, для эффективной борьбы с изменением климата требуется почти 5 триллионов долларов в год", - отметил Саньо.
Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.
* Организация, признанная в России нежелательной
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Посол рассказал о давлении Запада в вопросе борьбы с изменением климата
7 сентября, 07:44
 
В миреБакуЮго-Восточная АзияРоссияАнтониу ГутеррешШарль МишельМихаил МишустинООНGreenpeaceЕвросовет
 
 
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