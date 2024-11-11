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Европарламент призвал усилить санкции против "теневого флота" России - РИА Новости, 12.11.2024
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23:34 11.11.2024 (обновлено: 00:47 12.11.2024)
https://ria.ru/20241111/evroparlament-1983200646.html
Европарламент призвал усилить санкции против "теневого флота" России
Европарламент призвал усилить санкции против "теневого флота" России - РИА Новости, 12.11.2024
Европарламент призвал усилить санкции против "теневого флота" России
Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции о "необходимости усиления санкций против России" намерены призвать страны ЕС расширить ограничения против... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-11T23:34
2024-11-12T00:47
россия
сша
брюссель
урсула фон дер ляйен
марио драги
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции о "необходимости усиления санкций против России" намерены призвать страны ЕС расширить ограничения против так называемого "теневого флота" России, которые якобы помогут "подорвать экспорт нефти из РФ", а также ввести санкции против судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ) и полностью запретить импорт в Евросоюз российского ископаемого топлива, следует из опубликованного на сайте ЕП документа. ЕС в июне этого года в рамках нового 14-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении "теневого флота" РФ, в них попали 27 судов. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. Очередную антироссийскую резолюцию евродепутаты намерены принять на пленарной сессии в Брюсселе 14 ноября. "Европарламент призывает ЕС и государства-члены активизировать усилия по пресечению уклонения от санкций и их обхода, а также принять конкретные меры по обеспечению морской безопасности и предотвращению экологических угроз в европейских водах, в частности в Балтийском море… В связи с этим призывает к более целенаправленным санкциям против "теневого флота" в следующих пакетах санкций против России", - заявляют депутаты. В качестве новых мер они, помимо прочего, предлагают максимально расширить список кораблей, якобы занятых в "теневом флоте", внести в санкционные списки их владельцев, операторов, менеджеров, а также страхующие их компании. Кроме того, предлагается значительно активизировать работу со странами, под флагом которых ходят такие суда, государствами-покупателями российской нефти по цене "выше потолка", вплоть до прекращения двустороннего сотрудничества в случае отказа от присоединения к ограничениям. "Европарламент призывает ЕС и его государства-члены ограничить доступ судов российского "теневого флота" к водам ЕС… Призывает государства-члены тесно сотрудничать с Великобританией для ограничения доступа российских судов "теневого флота" к Ла-Маншу", - указывается в проекте резолюции. Европарламентарии также считают необходимым задерживать суда с российской нефтью, направлять их в европейские порты и "изымать незаконные грузы без компенсации". "ЕП призывает ЕС и его государства-члены запретить весь импорт российского ископаемого топлива, включая СПГ, ввести требование о включении судов, экспортирующих российский СПГ, в санкционный список ЕС, лишив их доступа к портам и морским услугам ЕС. Призывает ЕС и его государства-члены запретить импорт российских атомных продуктов не заключать новых соглашений с "Росатомом" или его руководством и дочерними компаниями", - отмечается в резолюции. Евродепутаты также намерены призвать Еврокомиссию "изучить возможность принятия инструментов торговой политики, аналогичных тем, которые используются США, в отношении субъектов, которые получают рыночные преимущества из-за режимов санкций и могут действовать несправедливо на рынке ЕС". Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС. При этом Фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение – по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. Там также отмечалось, что заявленная главой Еврокомиссии цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы. Кроме того, Драги констатировал, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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россия, сша, брюссель, урсула фон дер ляйен, марио драги, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, в мире
Россия, США, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Марио Драги, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, В мире
Европарламент призвал усилить санкции против "теневого флота" России

Европарламент намерен призвать запретить вход в Ла-Манш для танкеров из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции о "необходимости усиления санкций против России" намерены призвать страны ЕС расширить ограничения против так называемого "теневого флота" России, которые якобы помогут "подорвать экспорт нефти из РФ", а также ввести санкции против судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ) и полностью запретить импорт в Евросоюз российского ископаемого топлива, следует из опубликованного на сайте ЕП документа.
ЕС в июне этого года в рамках нового 14-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении "теневого флота" РФ, в них попали 27 судов. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. Очередную антироссийскую резолюцию евродепутаты намерены принять на пленарной сессии в Брюсселе 14 ноября.
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"Европарламент призывает ЕС и государства-члены активизировать усилия по пресечению уклонения от санкций и их обхода, а также принять конкретные меры по обеспечению морской безопасности и предотвращению экологических угроз в европейских водах, в частности в Балтийском море… В связи с этим призывает к более целенаправленным санкциям против "теневого флота" в следующих пакетах санкций против России", - заявляют депутаты.
В качестве новых мер они, помимо прочего, предлагают максимально расширить список кораблей, якобы занятых в "теневом флоте", внести в санкционные списки их владельцев, операторов, менеджеров, а также страхующие их компании. Кроме того, предлагается значительно активизировать работу со странами, под флагом которых ходят такие суда, государствами-покупателями российской нефти по цене "выше потолка", вплоть до прекращения двустороннего сотрудничества в случае отказа от присоединения к ограничениям.
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"Европарламент призывает ЕС и его государства-члены ограничить доступ судов российского "теневого флота" к водам ЕС… Призывает государства-члены тесно сотрудничать с Великобританией для ограничения доступа российских судов "теневого флота" к Ла-Маншу", - указывается в проекте резолюции.
Европарламентарии также считают необходимым задерживать суда с российской нефтью, направлять их в европейские порты и "изымать незаконные грузы без компенсации".
"ЕП призывает ЕС и его государства-члены запретить весь импорт российского ископаемого топлива, включая СПГ, ввести требование о включении судов, экспортирующих российский СПГ, в санкционный список ЕС, лишив их доступа к портам и морским услугам ЕС. Призывает ЕС и его государства-члены запретить импорт российских атомных продуктов не заключать новых соглашений с "Росатомом" или его руководством и дочерними компаниями", - отмечается в резолюции.
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Евродепутаты также намерены призвать Еврокомиссию "изучить возможность принятия инструментов торговой политики, аналогичных тем, которые используются США, в отношении субъектов, которые получают рыночные преимущества из-за режимов санкций и могут действовать несправедливо на рынке ЕС".
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС.
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При этом Фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение – по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Там также отмечалось, что заявленная главой Еврокомиссии цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы.
Кроме того, Драги констатировал, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия.
Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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