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Эксперты допустили переназначения в правительстве США в интересах Маска - РИА Новости, 11.11.2024
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00:22 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/eksperty-1982979275.html
Эксперты допустили переназначения в правительстве США в интересах Маска
Эксперты допустили переназначения в правительстве США в интересах Маска - РИА Новости, 11.11.2024
Эксперты допустили переназначения в правительстве США в интересах Маска
Эксперты допускают переназначения в правительстве США, которые будут выгодными для американского предпринимателя Илона Маска, пишет газета Guardian. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T00:22
2024-11-11T00:22
в мире
технологии
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дональд трамп
илон маск
роберт кеннеди
tesla motors
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Эксперты допускают переназначения в правительстве США, которые будут выгодными для американского предпринимателя Илона Маска, пишет газета Guardian. Как пишет газета, своей победе на выборах в США Дональд Трамп в немалой степени обязан поддержке Маска, в связи с чем победивший кандидат захочет отблагодарить его за оказанную услугу. "Чиновники администрации Трампа, желая заручиться поддержкой Маска, могут аналогичным образом ослабить правила и переназначить чиновников федерального правительства в интересах Маска", - говорится в материале. Эксперты называют отношения Трампа и Маска "открыто транзакционными", чего якобы никогда не было в недавней политической истории страны. Профессор бизнес-школы Колумбийского университета Гита Джохар считает, что между ними произойдет "взаимовыгодный обмен". В частности, как пишет издание со ссылкой на экспертов, роль Маска в будущей администрации Трампа может поспособствовать выпуску беспилотных автомобилей компании Tesla. В материале отмечается, что в настоящее время Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) ведет расследование в отношении компании. "Администрация Трампа, благосклонно относящаяся к бизнес-интересам Маска, может прекратить эти расследования", - говорится в статье. В пятницу, согласно данным торгов, капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые с 2022 года превысила триллион долларов. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – основателя Tesla миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, роберт кеннеди, tesla motors, колумбийский университет, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Роберт Кеннеди, Tesla motors, Колумбийский университет, NBC, Выборы президента США — 2024
Эксперты допустили переназначения в правительстве США в интересах Маска

Guardian: переназначения в правительстве США могут стать выгодными для Маска

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Эксперты допускают переназначения в правительстве США, которые будут выгодными для американского предпринимателя Илона Маска, пишет газета Guardian.
Как пишет газета, своей победе на выборах в США Дональд Трамп в немалой степени обязан поддержке Маска, в связи с чем победивший кандидат захочет отблагодарить его за оказанную услугу.
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"Чиновники администрации Трампа, желая заручиться поддержкой Маска, могут аналогичным образом ослабить правила и переназначить чиновников федерального правительства в интересах Маска", - говорится в материале.
Эксперты называют отношения Трампа и Маска "открыто транзакционными", чего якобы никогда не было в недавней политической истории страны. Профессор бизнес-школы Колумбийского университета Гита Джохар считает, что между ними произойдет "взаимовыгодный обмен".
В частности, как пишет издание со ссылкой на экспертов, роль Маска в будущей администрации Трампа может поспособствовать выпуску беспилотных автомобилей компании Tesla. В материале отмечается, что в настоящее время Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) ведет расследование в отношении компании. "Администрация Трампа, благосклонно относящаяся к бизнес-интересам Маска, может прекратить эти расследования", - говорится в статье.
В пятницу, согласно данным торгов, капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые с 2022 года превысила триллион долларов.
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Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – основателя Tesla миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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