https://ria.ru/20241111/eksperty-1982979275.html

Эксперты допустили переназначения в правительстве США в интересах Маска

Эксперты допустили переназначения в правительстве США в интересах Маска - РИА Новости, 11.11.2024

Эксперты допустили переназначения в правительстве США в интересах Маска

Эксперты допускают переназначения в правительстве США, которые будут выгодными для американского предпринимателя Илона Маска, пишет газета Guardian. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T00:22

2024-11-11T00:22

2024-11-11T00:22

в мире

технологии

сша

дональд трамп

илон маск

роберт кеннеди

tesla motors

колумбийский университет

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Эксперты допускают переназначения в правительстве США, которые будут выгодными для американского предпринимателя Илона Маска, пишет газета Guardian. Как пишет газета, своей победе на выборах в США Дональд Трамп в немалой степени обязан поддержке Маска, в связи с чем победивший кандидат захочет отблагодарить его за оказанную услугу. "Чиновники администрации Трампа, желая заручиться поддержкой Маска, могут аналогичным образом ослабить правила и переназначить чиновников федерального правительства в интересах Маска", - говорится в материале. Эксперты называют отношения Трампа и Маска "открыто транзакционными", чего якобы никогда не было в недавней политической истории страны. Профессор бизнес-школы Колумбийского университета Гита Джохар считает, что между ними произойдет "взаимовыгодный обмен". В частности, как пишет издание со ссылкой на экспертов, роль Маска в будущей администрации Трампа может поспособствовать выпуску беспилотных автомобилей компании Tesla. В материале отмечается, что в настоящее время Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) ведет расследование в отношении компании. "Администрация Трампа, благосклонно относящаяся к бизнес-интересам Маска, может прекратить эти расследования", - говорится в статье. В пятницу, согласно данным торгов, капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые с 2022 года превысила триллион долларов. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – основателя Tesla миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/mask-1982945052.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, роберт кеннеди, tesla motors, колумбийский университет, nbc, выборы президента сша — 2024