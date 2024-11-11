https://ria.ru/20241111/ege-1983065902.html
В ЕГЭ могут ввести практическую часть по некоторым предметам
В ЕГЭ могут ввести практическую часть по некоторым предметам - РИА Новости, 11.11.2024
В ЕГЭ могут ввести практическую часть по некоторым предметам
Введение практической части в ЕГЭ по физике, химии и биологии может произойти в обозримом будущем, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:09
2024-11-11T13:09
2024-11-11T13:28
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Введение практической части в ЕГЭ по физике, химии и биологии может произойти в обозримом будущем, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Мы с экспертами обсуждали, и ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений - ред.) взял в проработку. Возможно, будет пилот в нескольких субъектах в ближайшем будущем в апробационном режиме. Было бы очень хорошо, чтобы по таким научным предметам, как физика, химия в первую очередь, возможно, биология, проводилась бы… экспериментальная часть", - сказал Музаев на всероссийской встрече с родителями учащихся в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава Рособрнадзора отметил, что практическая часть может появиться в обозримом будущем, однако пока не все регионы России могут организовать процесс сдачи подобного рода экзаменации, а условия ее проведения должны быть равными для всех школьников. "Пока мы это исследование не проводили, но старт и поручения внутри Рособрнадзора, ФИПИ получили, они уже разрабатывают такую модель, и параллельно мы начали мониторить ситуацию по субъектам Российской Федерации… насколько материально-техническая база субъектов позволяет организовать равные условия", - уточнил Музаев.
https://ria.ru/20241111/rosobrnadzor-1983051135.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральный институт педагогических измерений (фипи), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Социальный навигатор, СН_Образование
В ЕГЭ могут ввести практическую часть по некоторым предметам
Музаев допустил введение практической части ЕГЭ по физике, химии и биологии